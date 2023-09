Hooggerechtshof Mexico haalt abortus uit strafrecht, artsen niet langer vervolgd

‘Ik beslis’, staat op de plakkaten van Mexicaanse vrouwen die demonstreren voor het recht op abortus. Beeld AP

De beslissing betekent concreet dat zwangerschapsafbreking niet langer verboden is in het overwegend katholieke land met meer dan 127 miljoen inwoners. Federale zorgverleners die abortus uitvoeren, kunnen niet langer vervolgd worden. Voor voorvechters van vrouwen- en mensenrechten is het een belangrijke overwinning.

Twee jaar geleden oordeelde het Mexicaanse hoogste hof al dat het strafbaar stellen van abortus ongrondwettelijk is. Daardoor moesten deelstaten lokale wetgeving aanpassen. Maar zelfs in staten waar abortus legaal is, worden nog steeds vrouwen gearresteerd wegens moord als gevolg van spontane miskramen. Deze laatste beslissing maakt dat voortaan onmogelijk.

Ongrondwettelijk

Het Hof ‘heeft besloten dat het rechtssysteem dat abortus bestraft in het federale strafwetboek ongrondwettelijk is, omdat het de mensenrechten schendt van vrouwen en mensen die zwanger kunnen worden’, schreef het Hooggerechtshof op het sociale netwerk X, voorheen Twitter.

De uitspraak kwam nadat non-profitorganisatie Gire naar de rechter was gestapt met een aanklacht tegen het Mexicaanse congres en de uitvoerende macht, omdat zij regelgeving hebben gemaakt die abortus strafbaar stelt.

Situatie in de regio

In de Verenigde Staten schrapte het Hooggerechtshof vorig jaar de federale bescherming voor het recht op abortus. Daarmee werd het voor deelstaten mogelijk om het recht op abortus in te perken, af te schaffen en in meerdere gevallen zelfs strenge straffen en controles in te voeren.

Elders in Latijns-Amerika hebben vrouwen beperkt toegang tot een legale zwangerschapsafbreking: in Argentinië, Cuba en Uruguay is abortus legaal. In veel andere landen alleen onder (strikte) voorwaarden, bijvoorbeeld als het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw gevaar loopt (Paraguay, Costa Rica en Peru). In Brazilië, Panama, Chili en Bolivia mag de zwangerschap daarnaast ook onderbroken worden als de vrouw is verkracht of de foetus niet levensvatbaar is.

Activisten vieren feest nadat de Argentijnse Senaat eind 2020 abortus heeft gelegaliseerd. Beeld AFP

In sommige landen is abortus echter compleet verboden: El Salvador, Haïti, Honduras, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. In bijna de hele regio wordt in toenemende mate gedemonstreerd voor ruimere vrouwenrechten, waaronder abortus.