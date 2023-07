Hooggerechtshof Israël legt zich niet neer bij omstreden wetgeving

De Israëlische politie greep maandag in tijdens een protest tegen het aannemen van een wet die de macht van het Hooggerechtshof inperkt. Beeld Saeed Qaq / Getty

De oppositie reageert woensdag verheugd op het nieuws. ‘We zijn er klaar voor’, zegt Eliad Shraga, voorzitter van de Beweging voor Kwalitatieve Regering, in een verklaring. ‘We zullen voor het Hooggerechtshof verschijnen om de Israëlische democratie te verdedigen en er alles aan doen om de staatsgreep te stoppen!’

In september is het zover. Dan mogen de oppositiegroepen die vrezen dat het gedaan is met de Israëlische democratie hun zaak hard maken tegenover het Hooggerechtshof. Op het spel staat een wet die de macht van datzelfde hof, de enige controlerende macht in Israël, beteugelt. Als de wet van kracht is, verliezen de rechters de mogelijkheid om regeringsbesluiten die het Hooggerechtshof ‘onredelijk’ acht een halt toe te roepen.

De omstreden wet is de eerste in een reeks rechtsstatelijke hervormingen die de regering van premier Benjamin Netanyahu wil invoeren, naar eigen zeggen juist om de democratie te versterken. Zo wil de radicaal-rechtse en ultra-orthodoxe regering ook invloed krijgen op de benoemingen van de hoge rechters.

Honderdduizenden demonstranten

De plannen hebben de Israëlische samenleving tot op het bot verdeeld. In het afgelopen half jaar lieten honderdduizenden mensen, van artsen tot reservisten van het leger, hun onvrede luid en duidelijk horen. Netanyahu beloofde op zoek te gaan naar een compromis, maar een gesprek tussen voor- en tegenstanders bleek nauwelijks mogelijk. Onderhandelingen liepen stuk en de regering besloot de geplande hervormingen toch door te voeren, maar dan wet voor wet.

Het parlement nam de eerste wet maandag aan, met nul stemmen tegen, omdat de oppositie uit protest was weggelopen. Sindsdien hebben zeven mensenrechtenorganisaties en andere oppositiegroepen bij het hof petities tegen de wet ingediend. De grote vraag was of het hof die petities naast zich neer zou leggen of de confrontatie met de regering zou aandurven.

Confrontatie is het, maar niet radicaal. Het Hooggerechtshof heeft er niet voor gekozen om de wetgeving tot de behandeling te blokkeren. Ook de regering lijkt geen olie op het vuur te willen gooien. ‘De regering zal de rechtsstaat altijd gehoorzamen’, reageerde minister van Strategische Zaken Ron Dermer op de vraag van de Amerikaanse zender CNN of de regering zich aan een negatieve uitspraak zou houden.

Onbekend terrein

Het Hooggerechtshof begeeft zich in september op onbekend terrein. Juridisch gezien is het mogelijk om een streep door de nieuwe wet te zetten, zoals eerder uitgelegd in de Volkskrant. Het redelijkheidscriterium staat namelijk in de zogenoemde basiswetten, hetgeen in Israël het dichtste in de buurt komt van een grondwet.

Als het Hooggerechtshof uiteindelijk besluit de wet te schrappen, komt het tot een ultieme krachtmeting met Netanyahu’s regering. De regering kan die situatie aangrijpen als bewijs dat het Hooggerechtshof zijn politieke macht niet wil inleveren en de geplande hervormingen alsnog wil doordrukken. Maar wie het oordeel van het hof naast zich neerlegt, riskeert een constitutionele crisis.