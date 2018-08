Hooggerechtshof Costa Rica: verbod op homohuwelijk is in strijd met de grondwet

Het Hooggerechtshof in Costa Rica heeft een wet ongrondwettelijk verklaard die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht verbood. De huidige wet is daarnaast discriminerend, aldus het Hof.

De regering heeft 18 maanden de tijd om met een wetswijziging te komen, meldde één van de rechters van het Hof tijdens een persconferentie na afloop van de uitspraak. Na die periode zal het verbod automatisch ophouden te bestaan, ook als politici geen actie ondernemen.

In januari besloot het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens al dat het homohuwelijk moet worden gelegaliseerd in alle landen die het Hof erkennen als rechtsprekende instantie. Het in 1978 opgerichte hof zetelt in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Landen die lid zijn, moeten bij stellen van hetzelfde geslacht 'alle rechten die voortkomen uit een familieband garanderen en onderkennen'.

Deze uitspraak werd gedaan nadat Costa Rica er zelf een vraag over eigendomsrechten voor stellen van hetzelfde geslacht had neergelegd. In sommige landen die lid zijn, zoals Uruguay, mogen mensen van hetzelfde geslacht al trouwen. Van andere lidstaten, zoals Bolivia, Cuba en Honduras, wordt verlangd dat ze hun wetten aanpassen.

Pro-lhbt

President van Costa Rica Carlos Alvarado zegt blij te zijn met de uitspraak, omdat ‘geen enkel persoon gediscrimineerd mag worden vanwege hun seksuele oriëntatie’. Veel politici met een religieuze achtergrond zijn juist tegen het homohuwelijk. Zij hebben 14 van de 57 parlementszetels in handen.

Alvarado voerde een verkiezingscampagne die openlijk pro-lhbt was. Hij werd in april gekozen en versloeg pastoor Fabricio Alvarado, die zijn kiezers had beloofd dat hij de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof naast zich neer zou leggen.