Hooggerechtshof Bangladesh schrapt maagdelijkheidsverklaring voor vrouwen

Een Bengaals stel tijdens hun bruiloft in 2017. Beeld AFP

Voorheen hadden islamitische bruiden in Bangladesh, waar meer dan 90 procent van de 168 miljoen inwoners moslim is, drie mogelijkheden om aan te vinken op hun huwelijkscertificaat: ‘maagd’ (kumari), ‘gescheiden’ of ‘weduwe’. Mannen hoefden over hun status niets te zeggen.

Vrouwenrechtenactivisten voeren sinds 2014 een juridische strijd om de maagdelijke status uit de huwelijkscertificaten te schrappen. Zondag kregen ze gehoor. Het Bengaalse hooggerechtshof liet in een korte verklaring weten het woord ‘maagd’ te vervangen voor ‘ongetrouwd’.

‘Deze uitspraak bemoedigt ons te geloven dat we in de toekomst meer veranderingen voor vrouwen kunnen bevechten’, jubelde Ainun Nahar Siddiqua, een van de twee advocaten die de zaak had aangespannen, tegen persbureau Reuters.

Gendergelijkheid

Volgens Siddiqua, die namens de Bengaalse activistenclub BLAST opkomt voor de rechten van vrouwen, is dit een belangrijke stap in de richting van gendergelijkheid. ‘We dienden een gerechtelijk verzoekschrift in, omdat naar iemands maagdelijke status vragen indruist tegen het recht op privacy’.

Het gebruik om de maagdelijke status in de huwelijkscertificaten te vermelden dateert uit 1961, toen Bangladesh als zodanig nog niet bestond en door het leven ging als Oost-Pakistan. De wet maakte deel uit van de zogeheten Bangladesh Muslim Marriage and Divorce Act.

Mohammad Ali Akbar Sarker, een moslim die huwelijken registreert in de Bengaalse hoofdstad Dhaka, zei tegen Reuters dat het nu wachten is tot de wet in werking treedt. Vermoedelijk is dat in oktober.

‘Ik heb al veel huwelijken in Dhaka voltrokken en vaak is het mij gevraagd waarom mannen in het certificaat niets hoeven te zeggen over hun status en vrouwen wel. Ik zei altijd: daar kan ik niets aan doen. Nu zal ik die vraag vermoedelijk niet meer krijgen’, aldus Sarker.