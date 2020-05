Hoog verzuim onder basisschoolleerlingen uit arme gezinnen uit angst voor coronavirus

Verzuim verschilt sterk per school

Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat het hoge verzuim is opgevallen bij docenten in heel Nederland. Het aantal leerlingen dat deze week niet kwam opdagen verschilt wel sterk per school.

‘77 van onze leerlingen gaan nog niet naar school,’ zegt schooldirecteur Najiba Belah van de islamitische basisschool Al Ghazali in Schagen, Rotterdam. ‘Dat is bijna een kwart.’ Bij ongeveer eenderde heeft dat te maken met de kwetsbaarheid van het kind zelf, of van een familielid. De rest van de kinderen heeft bange ouders. ‘Zij meldden hun kinderen maandag ziek. We hebben ze allemaal teruggebeld: ‘Heeft uw kind écht een griepje, of zijn jullie bang?”

Bij openbare basisschool De Wynwizer in Leeuwarden bleven deze week minder kinderen thuis. ‘Vijf of zes van onze 340 leerlingen zijn niet naar school gekomen’, zegt intern begeleider van de school Simone Huitema. ‘Een kleuter wiens moeder bijna gaat bevallen, bijvoorbeeld. Als zij besmet raakt, kan het gevaarlijk zijn. Eén gezin houdt alle vier kinderen thuis. De ouders vinden het virus eng. Toen Rutte de scholen nog niet had gesloten, kwamen ze al niet meer.’

Het is belangrijk om steeds in contact te blijven met de ouders, weet Najiba Belah. ‘We bellen ze elke dag, om hun vertrouwen te winnen. De volgende persconferentie zal wel helpen, het aflopen van de ramadan ook. Ouders voelen zich nu toch kwetsbaarder. Maar op een gegeven moment moet je wel aan de nieuwe manier wennen, denk ik.’

De kinderen die zelf kwetsbaar zijn, of een kwetsbaar familielid hebben, wil Belah onlinelessen aanbieden. ‘Dat zij niet komen, daar kan niemand iets aan doen.’ Voor de kinderen met bange ouders is ze wat strenger. ‘Ze krijgen thuis al hun opdrachten, maar geen les. Dat is een extra steuntje in de rug om terug naar school te komen, hopen we.’

In Heerde, een van de gemeenten die het zwaarst getroffen werden door het coronavirus, was het verzuim opvallend laag. ‘Van de 360 leerlingen die wij lesgeven, kwam er maar één deze week niet opdagen’, zegt Harm Kroeze, directeur van christelijke basisschool Het Talent in Heerde. ‘Een meisje. Haar moeder is bang dat ze ziek wordt. Ze krijgt nu een uur per dag bijles van een docent, dat vond haar moeder wel goed. Anders krijgt ze een achterstand in rekenen. De rest van de ouders heeft er weinig moeite mee.’

