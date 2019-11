Hoofdverdachten mishandeling in Gorinchem opgepakt

Na de berichtgeving over de mishandelingen werden er door de gemeente beveiligers ingezet in het Gijs van Andelpark in Gorinchem. Beeld ANP

In een gesprek met hun ouders werden de jongens uit Gorinchem ‘ontboden’ op het bureau, aldus de Rotterdamse politie. Of hun ouders met ze mee zijn gekomen, kan een woordvoerder niet zeggen. ‘Maar minderjarigen komen in zulke gevallen zelden alleen.’

De politie had na uitgebreid onderzoek de drie hoofdverdachten van de mishandeling al in beeld. Dat gebeurde na gesprekken met onder meer getuigen van de gebeurtenissen in het Van Andelpark in Gorinchem vorige week, zoals mensen op scholen en jongerenwerkers. ‘En we hebben natuurlijk de filmpjes van de mishandeling uitgebreid bekeken.’

Vorige week verscheen op sociale media een video waarop te zien is hoe een groep jongens de jongen mishandelde. Hij werd daarbij onder meer tegen zijn hoofd geschopt. De beelden veroorzaakten afschuw tot ver over de grens. Onder meer minister Grapperhaus van Justitie liet zich erover uit. De burgemeester van Gorinchem, Reinie Melissant, noemde de mishandeling ‘afschuwelijk en onacceptabel’.

De politie kreeg nog meer filmpjes opgestuurd, ook van andere mishandelingen in Gorinchem, die nog worden onderzocht. ‘Bij het bekijken van de beelden draait het om de vraag: wie doet wat, wie pleegt welke handeling en hoe duidelijk is het te zien?’ Nadat ook een officier van justitie had meegekeken, werden de drie nu aangehouden jongens aangemerkt als hoofdverdachten. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen worden verricht.

Wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling, kan de politie nog niet zeggen. ‘Veel is nog onduidelijk. We hebben verschillende verhalen gehoord, onder meer dat er ruzie zou zijn geweest om een meisje. Maar dat moet allemaal in de verhoren duidelijk worden.’

Een van de slachtoffers, de 15-jarige Sem, vertelde vorige week donderdag bij het tv-programma Beau dat hij in het park met zijn vrienden een sigaret rookte, toen ze door een groep jongens werden omsingeld. ‘Het waren er misschien wel meer dan veertig. Een van de jongens vroeg mijn naam. Toen ik die zei, kreeg ik gelijk een klap tegen mijn kaak.’ De jongen zei niet te weten wie hem had aangevallen, de meeste jongens uit de andere groep kende hij niet.

Vijf jongens hebben intussen aangifte gedaan van mishandeling. Zij zijn tussen de 14 en 15 jaar.