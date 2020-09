Hoofdverdachte steekpartij Parijs verwijst in bekentenis naar Mohammed-cartoons

De brandweer voert een gewonde af. Beeld AFP

De 18-jarige hoofdverdachte, die van Pakistaanse herkomst is en drie jaar geleden in Frankrijk arriveerde, zou zijn daad verbinden met de herpublicatie van de cartoons van de profeet Mohammed. Die waren in 2015 aanleiding van de aanslag door moslimextremisten op de redactie van Charlie Hebdo waarbij twaalf doden vielen.

Het weekblad drukte de gewraakte cartoons onlangs opnieuw af vanwege de start van het proces tegen veertien handlangers van de twee daders van de aanslag, die destijds door de politie werden doodgeschoten. De herpublicatie leidde deze week tot protesten in diverse islamitische landen, waaronder Pakistan.

De autoriteiten beschouwen de steekpartij van vrijdag, waarbij twee mensen zwaargewond raakten, als een terroristische daad. De slachtoffers zouden met een groot mes in hun gezicht zijn gestoken. De hoofdverdachte, die kort daarop werd gearresteerd, zou eerder dit jaar al eens zijn opgepakt met een steekwapen.

De politie hield later vrijdag nog zes verdachten aan, onder wie een Algerijn. Vijf verdachten werden gearresteerd in het huis in de Parijse voorstad Pantin waar de hoofdverdachte woont. Hun rol in het incident is nog onduidelijk. Daarnaast werd een man die eerder een kamergenoot van hem was in het district Val-d’Oise ten noorden van Parijs aangehouden voor verhoor. Eén vrijdag opgepakte verdachte werd zaterdag vrijgelaten. Deze man bleek volgens de bronnen een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende.

Volgens Franse media werd de hoofdverdachte aangehouden vlakbij het operagebouw Opéra Bastille. Bij de plek van de steekpartij is een scherp voorwerp gevonden, aldus politiebronnen tegen het persbureau Reuters. Het zou gaan om een machete of een vleesmes. Een van de twee gewonden was er ernstig aan toe, maar beiden zijn buiten levensgevaar. Een groep schoolkinderen werd in de buurt uit voorzorg in een gebouw gehouden. Het OM besloot in de loop van de middag een terreuronderzoek te beginnen naar de steekpartij.

De steekpartij van vrijdag kwam terwijl het proces tegen veertien verdachten in de Charlie Hebdo-zaak gaande is. Zij worden ervan verdacht de twee aanslagplegers, die indertijd door de politie werden gedood, te hebben geholpen bij de terreuraanval. Van de veertien verdachten zijn er nog drie voortvluchtig. De weduwen van de twee aanslagplegers zouden vrijdag in de rechtbank in Parijs een getuigenis afleggen

Plusieurs blessés dans une attaque à l’arme blanche dans le 11e arrondissement de Paris https://t.co/2acYy1eSyv — Le Monde (@lemondefr) 25 september 2020

Rookpauze

De twee slachtoffers van de steekpartij vrijdag namen buiten een rookpauze toen ze werden aangevallen. Ze werken bij een productiebedrijf voor documentaires. Ze zijn niet verbonden aan Charlie Hebdo, maar stonden vlakbij het oude pand van het blad. De redactie verhuisde na de aanslag in 2015 naar een ander gebouw.

‘Ik was in mijn kantoor toen ik geschreeuw op straat hoorde’, zei een ooggetuige van het incident tegen de Franse radiozender Europe 1. ‘Ik keek uit het raam en zag een vrouw liggen op de grond. Ze had een klap in het gezicht gekregen van wat mogelijk een machete was. Ik zag ook een man op de grond die ik probeerde te helpen.’

‘De aanslag vond plaats op een symbolische plaats en precies op het moment dat het proces tegen de daders van de onwaardige daden tegen Charlie Hebdo plaatsvindt', verklaarde de Franse premier premier Jean Castex die de plek van de aanval vrijdagmiddag bezocht. Ook minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo waren aanwezig. De redactie van Charlie Hebdo zei mee te leven met de slachtoffers. De medewerkers van het blad spraken van een ‘gruwelijke aanval'.