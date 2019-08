Hoofdverdachte MH17 sluit gang naar Nederlandse rechter niet uit

Igor Girkin is een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar de ramp met MH17. Beeld REUTERS

Het is de eerste keer dat Girkin ingaat op vragen over de rechtszaak die komend voorjaar tegen hem begint in Nederland. Tijdens de ramp met MH17 was hij de hoogste militair van de separatisten.

Hoewel hij zijn gang naar Nederland niet uitsluit, acht hij de kans erop niet groot. Ten eerste is hij ‘in geen geval’ bereid zich over te geven aan de Nederlandse autoriteiten. Daarnaast is ‘een dergelijke ontwikkeling niet in het belang van de Russische autoriteiten’, zegt Girkin in het interview met dagblad Moskovski Komsomolets.

Een machtswisseling in het Kremlin kan daar verandering in brengen, beseft hij. ‘Als andere krachten de macht overnemen, zal de situatie voor mij waarschijnlijk veranderen.’ Het is niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt; de Russische grondwet verbiedt uitlevering van eigen onderdanen.

Russische betrokkenheid

Girkin gaat in de krant niet in op de vraag wie volgens hem het toestel van Malaysia Airlines uit de lucht schoot. Hij herhaalt enkel dat de separatisten het niet hebben gedaan. In tegenstelling tot de Russische autoriteiten onthoudt hij zich van beschuldigingen aan het adres van het Oekraïense leger. Daarmee houdt hij de mogelijkheid open dat militairen uit het Russische leger verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het neerhalen van het vliegtuig.

In het interview zegt hij meerdere keren informatie te hebben over Russische betrokkenheid bij de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne waarvan de autoriteiten willen dat die geheim blijft. ‘Veel mensen zouden willen dat ik voorgoed zwijg in plaats van in allerlei verhoren te belanden.’

Ook opvallend zijn Girkins uitlatingen over de moord op Aleksandr Zachartsjenko, de voormalige leider van rebellenrepubliek Donetsk in het oosten van Oekraïne. De Russische regering zegt dat de Oekraïense veiligheidsdienst achter de bomaanslag zit. Girkin zegt dat de moord onmogelijk geweest zou zijn ‘zonder deelname van mensen die banden hebben met, laten we zeggen, invloedrijke Russische kringen’.

Girkin verblijft in Moskou sinds zijn vertrek als defensieminister van de separatisten. Hij uit regelmatig kritiek op het binnenlandse- en buitenlandse beleid van president Poetin. Volgens Girkin had Poetin het oosten van Oekraïne moeten ‘herenigen’ met Rusland, in navolging van de annexatie van de Krim. ‘Hij heeft een unieke kans gemist die zich misschien maar een keer per eeuw voordoet’, zegt Girkin in het interview.