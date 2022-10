Hoofdverdachte in Mallorcazaak: ‘Ik kan niet verklaren waarom ik me die nacht zo heb misdragen’

Rechtbanktekening van Sanil B. in de rechtbank van Lelystad op vrijdag 7 oktober 2022. Beeld ANP / Nicole van den Hout

De rechtbankvoorzitter: ‘Beste Sanil, we hebben al veel dagen en uren met elkaar doorgebracht. Daaruit is een beeld van jou ontstaan. Jij hebt, als enige van de negen verdachten, geen bezwaar tegen opname door de media van jouw stem. Je hebt op alle vragen een weerwoord. Je bent heel beleefd en stelt je bijna als een gelijkwaardige gesprekspartner op. Jij hebt de pers een compliment gegeven. Wat ook opvalt, en dat heb ik bijna nog nooit meegemaakt: jij stelt zelf vragen aan de getuige-deskundigen. Het beeld van reclassering en de psycholoog is dat je beheerst, intelligent en welbespraakt bent, iemand die in control is. Hoe is dat beeld te rijmen met jouw deelname aan die gevechten op Mallorca?’

Sanil B. (20): ‘Ik vind het ongemakkelijk om iets over mezelf te zeggen, maar het klopt wel.’

De voorzitter: ‘Is dat ook het beeld dat jij wílt dat mensen van jou hebben?’

B: ‘Mensen hoeven geen beeld van me te hebben.’

Voorzitter: ‘Getuigen zeggen: Sanil was als een beest, opgefokt, rook kwam uit zijn oren. Ik kan dat niet rijmen. In mijn ogen zijn er drie mogelijkheden: 1. Het positieve beeld van jou klopt niet. 2. Er gebeurde die nacht iets waardoor een andere Sanil naar buiten kwam. 3. Alle observaties over jou kloppen niet.’

B: ‘Ik ben altijd mezelf, ik kan niet iemand anders zijn. Ik kan niet verklaren waarom ik me die nacht zo heb misdragen.’

Voorzitter: ‘Op beeld zien we iemand die door het lint gaat.’

B: ‘Ik voelde dat zelf niet zo.’

Voorzitter: ‘Hoe kan het dan dat die getuigen zo anders naar jou keken dan hoe jij jezelf zag?’

B: ‘Ik denk dat mensen dat beeld sowieso hebben van iemand die gaat vechten.’

Voorzitter: ‘We zien anderen ook vechten, maar niemand wordt zo beschreven als jij. Er is die nacht iets opgewekt waardoor jij door het lint ging.’

B: ‘Ik voelde dat niet zo. Het valt ook niet te rijmen. Ik denk dat ik daarom hier nu zit. Het is nooit eerder gebeurd. Ik heb er veel spijt van.’

Voorzitter: ‘Hoewel psychologen zeggen dat de kans heel klein is, willen wij natuurlijk weten of er kans is dat zoiets opnieuw gebeurt.’

B: ‘Dit was een misstap. Het rijmt niet met mijn karakter. Wat ik heb gedaan is ernstig, maar ik werd aangesproken, bespuugd en uitgescholden. En ik deelde niet de eerste klap uit.’

Voorzitter: ‘De reclassering bevestigt dat er bij jou die nacht sprake was van reactieve agressie, die voortkomt uit reactie op de tegenpartij.’

B: ‘Ja, maar dat is geen geldige reden voor mijn gedrag.’

Voorzitter: ‘Wat nou als jij over drie weken in de kroeg zit en een glas omstoot, en iemand geeft jou een duw?’

B: ‘Dan gebeurt er helemaal niks. Ik los het altijd met woorden op.’

Voorzitter: ‘Hoe ziet jouw leven eruit sinds in april je voorlopige hechtenis werd geschorst?’

B: ‘Nadat ik negen maanden heb vastgezeten, heb ik school weer opgepakt. Ik moest naar nieuw werk zoeken en werd een paar keer afgewezen op grond van mijn naam – dat was me niet eerder overkomen. Ik werk nu in de weekends voor een medisch elektronicabedrijf.’

Voorzitter: ‘Ik lees dat jij luchtverkeersleider of piloot wilde worden, maar dat is veranderd.’

B: ‘Ik heb een andere interesse gekregen. Nu studeer ik rechten, ik vind rechtspsychologie superinteressant.’

Voorzitter: ‘Is dat door deze zaak gekomen?’

B: ‘Ja.’

Oordeel getuige-deskundige

Getuige-deskundige mevrouw Moonen, forensisch psycholoog, in antwoord op vragen van de voorzitter: ‘Bij Sanil is geen enkele sprake van een stoornis, geen anti-sociale kenmerken, geen probleem met zijn impuls-regulatie of iets anders dat behandeling behoeft. Hij heeft geen strafblad. Ik kan niet verklaren waar die agressie vandaan komt.’

Voorzitter: ‘Wat is uw advies in deze zaak?’

Psycholoog Moonen: ‘Sanil is weliswaar intelligent, maar ik kijk ook naar zijn ontwikkelingsfase. Omdat hij nog thuis woont en nog onder invloed is van de pedagogische structuur van zijn ouders, heb ik een voorkeur voor toepassing van het minderjarigenstrafrecht.’

Voorzitter: ‘Ik heb ook met zijn ouders gesproken. Zij kunnen geen enkele negatieve eigenschap van Sanil bedenken. Sanil is het minst vaak boos van iedereen.’

Psycholoog: ‘Er hangt voor Sanil veel af van deze zaak. De indruk is die van licht sociaal wenselijk gedrag, ook bij de ouders.’

Hoofdverdachte B: ‘Ik ben vanaf het begin eerlijk geweest. Maar ik heb nu een beetje het gevoel dat alles wat ik zeg niet eerlijk was, maar sociaal wenselijk. Dat is echt niet zo.’

Voorzitter: ‘Voor nu onderbreek ik de zaak. Ik zie je donderdag weer terug, als de nabestaanden hun spreekrecht uitoefenen.’