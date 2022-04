Hoofdverdachte fatale Mallorca-zaak komt op vrije voeten

De jongens uit Hilversum raakten in de nacht van 13 op 14 juli op de boulevard van El Arenal slaags met andere jongeren. De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd daarbij ernstig mishandeld en overleed aan zijn verwondingen. Beeld ANP

Met Sanil B. komt ook de laatste verdachte in de strafzaak voorlopig vrij. Twee andere verdachten kwamen in januari vrij, maar omdat B. door getuigen werd aangewezen als aanjager van het geweld en omdat er dna van Heuvelman op zijn schoen werd gevonden moest hij langer in hechtenis blijven. Hoewel het onderzoek naar dat dna nog afgerond moet worden, komt B. dus toch vrij.

De rechtbank begrijpt dat de nabestaanden van Heuvelman geschokt zijn dat alle verdachten op vrije voeten zijn. De rechtbank zei ook dat de verdenkingen tegen B. nog groot zijn. ‘Maar je bent verdachte. En de vraag of het ook bewezen kan worden verklaard, kan pas op zitting worden behandeld. De verwachting is dat er op de zitting nog het nodige debat over zal ontstaan’, legde de rechtbank uit.

Ook de jonge leeftijd van B. speelt een rol en het feit dat hij een blanco strafblad heeft. Daarbij komt dat de inhoudelijke behandeling pas in oktober is. ‘Alles bij elkaar vindt de rechtbank dat het belang van een jonge verdachte om zijn zaak in vrijheid af te mogen wachten zwaarder weegt dan de geschokte rechtsorde.’

Zware middelen

Op de zitting bleek ook dat het Openbaar Ministerie opnieuw zware middelen heeft ingezet om voldoende bewijs te vergaren voor een veroordeling. De andere verdachten, Hein B. en Mees T., werden na afloop van de zitting in januari afgeluisterd. Uit hun gesprek bleek dat zij in de veronderstelling waren dat een van de verdachten die niet vastzit meer weet over de dood van Heuvelman.

De jongens uit Hilversum raakten in de nacht van 13 op 14 juli op de boulevard van El Arenal slaags met andere jongeren. De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd daarbij ernstig mishandeld. Nadat hij bewusteloos op straat belandde voor café De Bierexpress zou hij nog meerdere keren zijn geschopt. Heuvelman overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.

De drie verdachten erkennen dat ze betrokken waren bij de vechtpartij, maar hebben Heuvelman naar eigen zeggen niet aangeraakt. Om een bekentenis aan Sanil B. te ontlokken zette het OM eerder politieagenten in die zich voordeden als gedetineerden.

Het gesprek dat B. voerde met die undercoveragenten is inmiddels uitgewerkt. Het OM zegt dat de opname belastend is voor B., omdat hij ‘ja’ zou hebben geantwoord op de vraag of hij Heuvelman had geschopt. Zijn advocaat Peter Plasman vindt de geluidsopname onduidelijk, en stelt dat B. ook ‘la’ gezegd kan hebben, Arabisch voor ‘nee’. Een deel van het gesprek tussen B. en de informant werd in het Arabisch gevoerd.

In de rest van het gesprek ontkent B. enige betrokkenheid bij de dood van Heuvelman: ‘Ik heb het niet gedaan. Ik weet alles nog. Dat kan niet. Die jongen herinner ik mij niet eens dat ik heb geslagen. Ik denk dat ik hem een klap heb gegeven. Ik zeg niet ik ben onschuldig. Ik heb vijf mensen geslagen. Maar niet die jongen vriend.’