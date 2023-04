Hoofdverdachte bloedbad zorgboerderij voor het eerst in de rechtbank: ‘Ik weet dat ik daarachter zit’

Het toegangshek van zorgboerderij Tro Tardi waar op 6 mei 2022 een dodelijke schietpartij plaatsvond. Beeld ANP

‘Ik ken het hele verhaal en ik weet dat ik daarachter zit. Dat het gebeurd is door mijn handelen’, reageert John S. maandagochtend op de aanklacht van het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Dordrecht zit vol met nabestaanden van de slachtoffers.

S. wordt ervan verdacht dat hij op 6 mei 2022 op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam het vuur opende op vier mensen. Een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje overleden ter plekke. Twee anderen, een jongen van 12 en een vrouw van 20, raakten zwaargewond. Twee dagen voor de schietpartij zou S. een 60-jarige schoenmaker uit Vlissingen om het leven hebben gebracht. Na zijn arrestatie bekende hij alle daden te hebben gepleegd. In de rechtbank in Dordrecht, waar deze week drie dagen worden uitgetrokken voor deze zaak, doet hij dat maandagochtend opnieuw.

Op de vraag van de rechter hoe het zover is gekomen, dat hij op mensen en kinderen heeft geschoten, antwoordt S.: ‘Het zit al jarenlang in mijn hoofd. Al jaren zie ik beelden dat ik mezelf doodmaak en dat ik andere mensen doodmaak. Door alle stress in mijn hoofd nemen die beelden alsmaar toe.’

S. is voor het eerst te zien in rechtbank. Tijdens voorbereidende zittingen was hij afwezig. ‘Ik vind het heel moeilijk’, zegt hij bij binnenkomst, volledig in het zwart gekleed, in trainingsbroek en hoodie. Hij loopt met langzame tred, het gezicht afgewend van de volle zaal. De rest van de ochtend komt hij geëmotioneerd over, na elke vraag van de rechter volgt een lange stilte. Met geknepen stem formuleert hij, traag maar zorgvuldig.

Frustratie en woede

De zorgboerderij in Alblasserdam was een bekende locatie voor S. Hij werkte er in het verleden met paarden op de dagbesteding. S. had moeite om aansluiting te vinden met andere mensen, onder meer door zijn pestverleden. De deskundigen in het Pieter Baan Centrum, waar hij dertien weken (ongebruikelijk lang) heeft gezeten, stelden borderline bij hem vast. Door zijn omgang met de paarden leefde hij op, zeiden bronnen eerder tegen de Volkskrant.

Hij werd er verliefd. Het minderjarige meisje zou ook verliefd zijn op hem, vertelde hij aan anderen. Hun relatie werd als ongewenst beschouwd: volgens S. was haar moeder ertegen. Het leidde tot veel frustratie en woede bij hem. Ook voelde hij zich onbegrepen door zijn huisarts en de ggz, die volgens hem ernstig tekort schoten in de begeleiding voor zijn psychische problematiek. Hij deed meerdere zelfmoordpogingen.

S. verklaart dat hij de schoenmaker, die hij kende via een chatroom voor homo's, om het leven bracht om een boodschap over te brengen aan het meisje. Een poging om opnieuw contact met haar te krijgen was onsuccesvol. Vervolgens stuurde hij haar dreigende berichtjes, waaronder foto’s van een wapen dat hij had aangeschaft. Een dag daarna volgde een foto van een dode man: de schoenmaker, met wie hij seks had gehad in zijn winkel in Vlissingen. Op een briefje op zijn buik stond de tekst: ‘fuck you’, gevolgd door haar naam.

Het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. In een mail die S. vlak voor de schietpartij in Alblasserdam naar RTL Boulevard stuurde, sprak hij van ‘pure wanhoop omdat ik geen zorg heb gekregen.’

Het meisje en de schoenmaker kenden elkaar niet. ‘Ik probeerde met haar te praten en dat lukte niet’, zegt John S. over zijn motief om de man te doden. ‘Toen ging mijn hoofd verder, meer in de zin van: ik moet dat afsluiten en op die manier heb ik de boodschap gegeven.’

‘Dat is wel een hele rare manier om iets af te sluiten, op z’n zachtst gezegd’, reageert de rechtbankvoorzitter.

Schokkende videobeelden

Tijdens de zitting worden schokkende videobeelden getoond, waarop te zien is hoe S. in Alblasserdam - twee dagen na de dood van de schoenmaker - te werk ging. S. zegt dat zijn herinneringen van die dag vervormd zijn. Over de medewerkster die hij doodschoot: ‘Ik zag alleen iemand in elkaar in het gras zakken. Ik kan geen gezichten erbij zien, ik kan niet zien wat voor kleding die persoon aan heeft.’

De mail naar RTL was bedoeld als afscheidsbrief, verklaart S. Hij zegt van plan te zijn geweest om zichzelf van het leven te beroven, maar vervolgens schoot hij op andere mensen. Hoe kan dat, wil de rechtbankvoorzitter weten, die het zelfmoordscenario tamelijk ongeloofwaardig vindt. S. had immers tijdens het gesprek met 112 (hij nam zelf contact op) benadrukt dat hij niet wilde dat de politie op hem zou schieten. De rechter vermoedt dat S. een stuk planmatiger te werk ging dan hij zelf doet voorkomen.

Maar S. blijft herhalen dat hij het zelf ook niet weet. ‘Het enige dat ik kan bedenken is dat bij mij de beelden wisselen van mezelf doodschieten naar het doodschieten van mensen die ik ken.’ Hij barst in snikken uit. ‘Maar ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, want ik weet het gewoon niet. Ik gok ook gewoon maar wat.’

De rechter probeert bij John S. berouw af te dwingen. Wat doet dit met hem, vraagt hij meermaals. ‘Het is gewoon onwerkelijk’, luidt zijn standaard antwoord. Daar moeten nabestaanden en slachtoffers het maandag mee doen.

De zitting gaat woensdag verder. Dan zullen waarschijnlijk zo'n veertig nabestaanden en slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Vrijdag volgt de strafeis.