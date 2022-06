Hoofdverdachte aanslagen Parijs hoort zijn straf: krijgt Salah Abdeslam levenslang?

Buiten de rechtbank in Parijs: Jesse Hughes (midden links) en Eden Galindo (midden rechts) van de band Eagles of Death Metal, die optraden toen in de Bataclan toen de aanslag werd gepleegd. Beeld ANP / EPA

Wie zijn de verdachten voor wie vandaag het vonnis wacht?

Van het commando dat 130 mensen om het leven bracht op terrassen, in de concertzaal Bataclan en in het Stade de France net buiten de hoofdstad, is alleen Salah Abdeslam nog in leven. De in Brussel geboren Fransman is de hoofdverdachte in het proces. De bomgordel die Abdeslam droeg, werd niet tot ontploffing gebracht. Volgens de aanklagers was de gordel defect, maar zelf verklaarde Abdeslam zich bedacht te hebben en uit ‘menselijkheid’ van de aanslag te hebben afgezien.

Naast hem staan nog negentien anderen terecht als handlangers omdat ze onder meer paspoorten, vervoer of huisvesting voor de daders hebben geregeld. Zes van hen staan bij verstek terecht; vijf verdachten zijn vermoedelijk omgekomen in Syrië of Irak, een zesde zit gevangen in Turkije.

Het proces heeft tien maanden geduurd. Wat is er in die tijd gebeurd?

De zittingen, 148 dagen in totaal, vonden plaats in een speciaal daarvoor gebouwde rechtszaal in het Paleis van Justitie in Parijs. Dat ligt op een eiland midden in de stad, waarnaar de toegang goed is af te sluiten. De beklaagden zaten in een beveiligde glazen kooi in de zaal.

Als eerste werden experts en politie gehoord om de feitelijke gebeurtenissen scherp te krijgen. Daarna volgden gedurende zes weken de getuigenissen van overlevenden en nabestaanden, en opnieuw getuigenissen van zowel Franse als Belgische onderzoekers. Als laatste vonden de verhoren van de beklaagden plaats. Maandag kregen zij bij de afsluiting van de zittingen het laatste woord.

In totaal waren zo’n 2.500 civiele partijen en ruim driehonderd advocaten betrokken. Slachtoffers en nabestaanden konden de zittingen bijwonen, of ze via een speciaal daarvoor opgezette audioverbinding volgen.

Heeft het proces nog nieuwe inzichten opgeleverd?

Op de dag van de Parijse aanslagen reisden twee van de verdachten, Osama Krayem en Soufian Ayari, af naar Schiphol. Mogelijk waren zij van plan ook daar een aanslag te plegen. De hoop was dat het proces daarover meer zou ophelderen, maar die vraag blijft onbeantwoord. Zowel Krayem als Ayari zweeg tijdens het proces. Ook over hoe de aanslagen zijn voorbereid is veel onduidelijk gebleven.

Verrassend was vooral de opstelling van hoofdverdachte Abdeslam. In België, waar hij eerder is veroordeeld tot twintig jaar cel voor poging tot moord in een schietpartij met de politie, deed hij er tijdens het proces het zwijgen toe. Maar gedurende de laatste maanden in het Parijse proces sprak hij uitvoerig, en maakte daarbij een flinke draai. Aanvankelijk presenteerde Abdeslam zich nog als strijder van Islamitische Staat die de aanslagen verdedigde door te wijzen op Franse bombardementen ‘op onschuldige vrouwen en kinderen in het kalifaat’. Later verklaarde hij met tranen op de wangen dat hij uit ‘menselijkheid’ zou hebben afgezien van de aanslag en vroeg hij de slachtoffers om vergeving. Ook zou hij slechts twee dagen voor de aanslag zijn gerekruteerd voor de beoogde zelfmoordaanslag – een verklaring die door de aanklagers werd afgedaan als onlogisch en vreemd.

Wat is de strafeis tegen de verdachten?

Tegen hoofdverdachte Abdeslam is levenslang geëist, zonder kans op vervroegde vrijlating – uitzonderlijk in Frankrijk. Advocaat Olivia Ronen, die Abdeslam bijstaat, sprak van een ‘langzame doodstraf’. Maar de aanklager verdedigde de eis als de ‘enige sociaal aanvaardbare reactie om de samenleving te beschermen’. Terugkeer in de samenleving zou voor Abdeslam onmogelijk zijn vanwege zijn ‘dodelijke ideologie’.

Ook tegen de verdachten die naar Schiphol afreisden, Krayem en Ayari, is levenslang geëist, net als voor de Belgische Mohammed Abrini. Hij zou betrokken zijn bij de aanslag in Parijs, maar verklaarde zelf daarvan te hebben afgezien. Hij werd later gearresteerd, nadat hij te zien was geweest als de man met hoed op camerabeelden voor de aanslag op het Brusselse vliegveld Zaventem. Ook Mohamed Bakkali, die eerder 25 jaar cel kreeg voor de verijdelde aanslag in de Thalys, riskeert levenslang.

Tegen de overige nog aanwezige verdachten zijn celstraffen van vijf tot twintig jaar geëist.