Goedemiddag, Amsterdam en Den Haag liggen met elkaar in de clinch over het ontruimen van leegstaande panden waarin uitgeprocedeerde asielzoekers wonen. Intussen legde minister Kaag uit waarom het Midden-Oosten voortaan meer ontwikkelingsgeld krijgt en Indonesië en Mozambique juist veel minder.

Hier zijn uw Dagkoersen. Ontvangt u deze politieke nieuwsbrief liever iedere dag gratis in uw mailbox? Regel het hier heel eenvoudig.

Foto de Volkskrant

RUZIE VAN DE DAG

Amsterdam vs. Den Haag

Hoofdstad en Hofstad staan lijnrecht tegenover elkaar in een discussie over uitgeprocedeerde asielzoekers die in gekraakte Amsterdamse huizen wonen. Sinds Pasen bezetten ongeveer zestig asielzoekers zo’n twintig sloophuizen.

Op het Binnenhof willen de regeringspartijen CDA en VVD de panden ontruimen. Zij zien zich gesteund door een waarschijnlijke meerderheid in de Tweede Kamer. In Amsterdam zet de gemeenteraad zijn hakken echter stevig in het zand. Het resultaat: een stevig potje politiek armworstelen.

In Amsterdam kreeg GroenLinks, met steun van D66, PvdA en SP, een motie door de raad waarin staat dat de gemeente de komende tijd geen leegstaande panden met daarin uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimt. Ook verzocht de gemeenteraad pandeigenaren om geen ontruiming aan te vragen.

Burgemeester Van Aartsen van Amsterdam raadde de motie af, omdat hij wil dat de gemeente zich aan de wet houdt. Het weerhield de raad er niet van om toch voor de motie te stemmen.

In rechtse kringen op het Binnenhof is met verbijstering gereageerd op het Amsterdamse pleidooi: wat denkt de hoofdstad wel niet? ‘Dat een linkse gemeenteraad besluit een misdrijf te gedogen en zichzelf boven de wet te stellen: onbegrijpelijk en onacceptabel’, fulmineerde VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis donderdagavond tijdens een debat over de kwestie. ‘De republiek Amsterdam bestaat niet.’

VVD en CDA dienden tijdens het debat een motie in om het Amsterdamse bestuur te overstemmen. Amsterdam zou de pandeigenaren niet mogen vragen om geen aangifte te doen, vinden de coalitiepartijen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) liet vandaag bij het uitgaan van de ministerraad weten daar niets mee te gaan doen: volgens haar gaat het om een lokale aangelegenheid.

Welke wetten wil GroenLinks nog meer naast zich neerleggen? Dan weten we dat vast voor de komende A’damse raadsperiode. #krakersdebat Daniel Koerhuis

VISIE VAN DE DAG

Kaag herverdeelt hulpgeld

Minister Kaag op staatsbezoek in Teheran, Iran.

Nederland maakt zijn ontwikkelingsgeld voortaan over aan landen bij wiens stabiliteit het zelf baat heeft. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsnota die handel- en ontwikkelingsminister Kaag na afloop van de ministerraad presenteerde. De focus ligt voortaan op het Midden-Oosten, Noord-Afrika, West-Afrika, de Sahel en de Hoorn van Afrika, gebieden van waaruit veel migranten richting Europa trekken.

Bied jongeren uit instabiele regio’s een toekomstperspectief, en ze blijven in hun eigen land, verklaart Kaag haar nieuwe focus. Hulpgeld aan onder meer Indonesië, Ghana en Mozambique loopt daarentegen terug: Kaag wil nog wel handel drijven met deze landen, maar gratis geld vindt zij niet langer nodig.

Verslaggevers Frank Hendrickx en Natalie Righton spraken Kaag over de door haar verlegde koers. Op de vraag of de keuze voor de focusregio’s voortkomt uit de Nederlandse angst voor migratiestromen uit het Midden-Oosten en Afrika zegt Kaag: ‘Fragiliteit zorg inderdaad voor conflict en vluchtelingenstromen. Maar wij zijn bezig met een veel breder verhaal.’

Kaag wil niet alleen de oorzaken van migratie tegengaan, maar ook die van armoede, terreur en klimaatverandering. ‘Dat is niet alleen goed voor mensen daar, maar ook voor ons.’ Het uitgebreide interview met Kaag staat – samen met een analyse van haar plannen – in de Volkskrant van zaterdag.

EXCUSES VAN DE DAG

Grapperhaus heeft spijt

Ministers kunnen het zich niet permitteren om te spreken als een mens, schrijft columnist Sheila Sitalsing vandaag. Ferdinand Grapperhaus, de hoogste baas van Justitie en Veiligheid, lijkt zich dat nu terdege te realiseren.

Dinsdag wekte de minister in een uitzending van Pauw de suggestie dat hij Nederlandse kinderen van jihadstrijders in IS-gebied wilde terughalen. Dit tot verbazing van vriend en vijand, want het huidige regeringsbeleid is juist om jihadstrijders en hun kinderen niet actief thuis te brengen.

Vandaag kwam Grapperhaus zelf terug op zijn faux pas. ‘Hier mogen geen misverstanden over zijn. Ik ga er met de Kamer nog over in gesprek. Ik heb iets te veel mijn emotionele respect getoond. Dat is eenmalig.’

Dat Grapperhaus vóór zijn ministerschap nog geen politieke ervaring had, wreekte zich hier. Hij is kennelijk nog niet helemaal gewend aan de partijdiscipline en de dwang van het regeerakkoord. Kan een zijinstromer aan de Haagse mores voldoen en toch authentiek blijven? In de krant van morgen gaat verslaggever Ariejan Korteweg in op het probleem waarvoor Haagse buitenstaanders zich gesteld zien.

EN DAN NOG DIT

Onruststokende ouderen

Protesterende ouderen verstoorden gisteravond een hoorzitting over pensioenen in de Tweede Kamer. Luidkeels vroegen zij om ‘indexatie voor elke generatie’ in een actie die, zoals later duidelijk werd, door vakbond FNV georganiseerd was. Het Kamerpersoneel moest er niets van weten en zette de onruststokers de zaal uit. Onder andere tv-presentator Cees Grimbergen moest gedwongen vertrekken.

@FNV actie om een goed pensioen voor iedereen. Terechte roep om indexatie @50pluspartij begrijpt de frustratie heel goed pic.twitter.com/0WN1M9A3DT Corrie van Brenk

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen.