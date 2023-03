Hoofdredactie NOS Sport treedt per direct terug

Beeld ANP

De NOS-directie is in goed onderling overleg met de leden van de hoofdredactie tot het besluit gekomen meldt de omroep in een persbericht. Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld, die aanblijft totdat een nieuwe hoofdredacteur is geworven. Daarna wordt een nieuwe hoofdredactie samengesteld.

Algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer in een persbericht: ‘Door de gesprekken die we de afgelopen dagen hebben gevoerd over de uitkomsten van de inventarisatie, is het eerder aangekondigde gefaseerde terugtreden in een stroomversnelling geraakt. Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft.’

De vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport kondigde donderdag aan om op termijn ‘gefaseerd’ te zullen opstappen. Niet direct en niet in één keer dus, volgens de NOS uit vrees dat de kwaliteit van de sportverslaggeving anders niet op peil zou blijven. Vandaag zei een woordvoerder nog dat er over twee maanden meer duidelijk zou worden over hoe het opstapproces eruit zou gaan zien.

Aanleiding voor het aftreden zijn de uitkomsten van een inventarisatie naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Er zaten meldingen tussen over pestgedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie over een periode van twintig jaar. De klachten kwamen los na een eerdere publicatie van de Volkskrant, over de angstcultuur bij televisieprogramma De Wereld Draait Door. Medewerkers die dit willen, kunnen hun melding laten onderzoeken door een onderzoekscommissie, die net als het adviesbureau dat zich over de werkcultuur buigt van buiten komt.