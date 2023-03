Hoofdredactie NOS Sport treedt op termijn terug na inventarisatie grensoverschrijdend gedrag

De set van Studio Tour, het dagelijkse programma van de NOS tijdens de Tour de France van 2015. Beeld ANP / ANP Kippa

De externe klachtencommissie gaat de meldingen van grensoverschrijdend gedrag onderzoeken indien melders dat wensen, schrijft de NOS donderdagmiddag in een persbericht. ‘Deze ervaringen raken ons’, zegt algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. ‘Het zijn ervaringen die we willen erkennen en waar we excuses voor maken.’

De hoofdredactie stelt in het statement op termijn plaats te willen maken. ‘Zodra helder is hoe de omslag het beste gemaakt kan worden, hoort daar ook nieuw leiderschap bij en daar maken wij als hoofdredactie ruimte voor’, zegt hoofdredacteur NOS Sport, Maarten Nooter. ‘Niet per direct, want de continuïteit van de sportverslaggeving dient gegarandeerd te blijven. Wel op termijn, en daarover gaan we in gesprek.’

Al jarenlang is er onrust op de werkvloer bij NOS Sport vanwege wat medewerkers omschrijven als een ‘giftige’ cultuur. Sinds november vorig jaar, toen de Volkskrant publiceerde over grensoverschrijdend gedrag bij talkshow De Wereld Draait Door, nam die onrust toe. Medewerkers zochten contact met de krant, omdat zij intern al tijden tegen dichte deuren aan liepen en meldingen van wangedrag zouden blijven liggen.

Al vijftien jaar meldingen

Op een personeelsbijeenkomst afgelopen december, waarbij NOS-directeur Gerard Timmer en hoofdredacteur Maarten Nooter van NOS Sport een externe inventarisatie aankondigden, gaven medewerkers aan al vijftien jaar lang melding te doen van onacceptabel gedrag op de werkvloer, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en pesterijen.

Tijdens de bijeenkomst werd door de leidinggevenden al toegegeven dat er ‘dingen zijn die niet kloppen’. ‘Dat is breed’, zei Nooter toen. ‘Dat gaat over best wel veel cynisme. Omgangsvormen. Dat het ’s avonds een andere sfeer is op de redactie dan overdag. Dat het voor vrouwen niet makkelijk is om bij ons op de redactie te zijn of te komen. Ik weet wel dat het bij ons niet helemaal oké is.’

Nooter, al bijna twintig jaar hoofdredacteur, reflecteerde destijds al op zijn eigen positie. ‘Ik realiseer me ook dat ik er al heel lang zit, en dat geldt niet alleen voor mij. Ik moet ook bij mezelf te rade gaan. Maar het moet niet over mij gaan. Het gaat over de club, het gaat over de cultuur. En als het uiteindelijk over mij gaat, is dat goed.’

Klachten over de hoofdredactie

Bij Miriam Smit, de externe vertrouwenspersoon die de inventarisatie uitvoerde, zijn de afgelopen tijd tientallen meldingen binnengekomen, zeggen bronnen tegen de Volkskrant. Die gaan onder meer over machtsmisbruik, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en leidinggevenden en pestgedrag. Ook kwamen er veel klachten binnen over een slecht functionerende hoofdredactie, die meldingen jarenlang zou hebben verwaarloosd en daarmee verantwoordelijk zou zijn voor de giftige cultuur.

Bij de publieke omroep loopt momenteel een breder onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Die commissie, onder leiding van oud-minister Martin van Rijn, werd in het leven geroepen nadat de misstanden bij DWDD uitkwamen. De NOS zal de uitkomsten van deze inventarisatie met die commissie delen.

De afgelopen maanden onderzocht de Volkskrant de werksfeer bij NOS Sport en sprak met meer dan dertig (oud-)medewerkers. Eerdaags zal deze krant het onderzoek publiceren.