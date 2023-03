Hoofdredactie de Volkskrant reageert op persverklaring Janke Dekker

Hoofdgebouw van de NOS op het mediapark in Hilversum. Beeld ANP / Robin Utrecht

Dekker schrijft in haar verklaring: ‘De bewering dat ik niet met de Volkskrant wilde praten is onvolledig en daardoor niet juist.’ De krant was graag voor publicatie het gesprek aangegaan met mevrouw Dekker, echtgenote van Tom Egbers, en heeft ook meerdere voorstellen daartoe gedaan. Helaas bleek een gesprek met de krant voor haar geen optie. Ook onze vragen heeft zij niet willen beantwoorden. Richard Korver, de advocaat van Dekker, wilde wel een off the record-gesprek voeren zonder dat zijn cliënt hierbij aanwezig was. Om onduidelijke redenen wilde hij niet zeggen of hij ook Egbers vertegenwoordigde. Vanwege deze onduidelijkheid hebben we afgezien van het gesprek met Korver.

Dekker stelt verder dat zij een ander licht op de affaire tussen haar man en een destijds jonge collega heeft geworpen door – via haar advocaat – te reageren op delen uit het conceptartikel die vooraf naar Tom Egbers zijn gestuurd. Dekker zegt in haar persverklaring dat zij ‘een reeks van incidenten [ervaarden] waardoor wij als gezin gedurende een langere periode bescherming kregen van de politie. Meer dan dat wil ik daar niet over kwijt. Dit om de privacy van mijn gezin en die van de destijds jonge vrouw te beschermen.’

Voor de publicatie stelde de Volkskrant hier vragen over, maar Egbers beantwoordde deze niet. Egbers merkte enkel in algemene zin op dat van ‘bekendmaking van de politiebescherming’ een ‘beschadigende werking’ uit zou kunnen gaan. De Volkskrant heeft geen helderheid gekregen over de aanleiding van de door Dekker beschreven politiebescherming en of dit de jonge vrouw uit het artikel betrof.

Situatie op werkvloer

Dekker schrijft in haar persverklaring dat hun dochter (voor de publicatie) een brief heeft geschreven naar de Volkskrant, waarmee de krant niets heeft gedaan. Ons artikel gaat over de situatie op de werkvloer bij NOS Sport. Wij hebben ons beperkt tot wat relevant is voor die werksituatie. Wij zagen geen aanleiding om de dochter van Egbers om een reactie te vragen over het gedrag van Egbers richting een jonge medewerker. Korver heeft in een van zijn mails inderdaad – ongevraagd – een brief bijgevoegd van de dochter van Egbers en Dekker. Het staat Korver natuurlijk vrij om ons ongevraagd haar visie op de gebeurtenissen te sturen, maar dat betekent niet dat wij die ook direct publiceren.

Tegenover journalisten van een andere krant zei Dekker dat het weerwoord van Tom Egbers onvolledig is opgenomen in het artikel. Dit klopt niet. De reactie van Tom Egbers op onze vragen en later op de conceptstukken die hem betreffen, is ruimhartig weergegeven in het stuk. Egbers ontkent enkele elementen van het pestgedrag, maar niet het gedrag als zodanig. De in het artikel beschreven gedragingen zijn waargenomen door meerdere collega’s en blijken ook uit de verschillende berichten die wij in handen hebben.