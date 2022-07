Hoofdredacteuren roepen rechtbank op uitsluiting AD bij Marengo-zittingen terug te draaien

Media bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Op de videobeelden die het AD van het omvangrijke liquidatieproces tegen Ridouan T. en zijn vijftien medeverdachten verspreidde, waren de namen van alle verdachten te horen. Dat is tegen de strikte regels die de rechtbank hanteert. AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma weet de uitglijder aan een ‘menselijke fout’.

Die fout was weliswaar ‘ernstig’, schrijft het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, dat alle belangrijke dagbladen, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s vertegenwoordigt, zaterdag in een brief. Maar een hele journalistieke organisatie daar een half jaar lang voor straffen – de uitsluiting geldt alleen voor de rest van het jaar – gaat het genootschap te ver. ‘Dit kunnen wij niet anders zien dan als een niet te aanvaarden aantasting van de journalistiek’, aldus voorzitter Marcel Gelauff, tevens hoofdredacteur van NOS Nieuws.

Dat de rechtbank met de straf een voorbeeld wil stellen aan andere media, verbaast het Genootschap van Hoofdredacteuren zeer, schrijft Gelauff. Volgens hem zijn journalisten zich al voldoende bewust van het belang van de veiligheid bij rechtszaken als Marengo.

‘Zeer terughoudend’

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft de maatregel veroordeeld. Algemeen secretaris Thomas Bruning noemt het ‘alarmerend’ dat een rechtbank een krant ‘zo’n zware sanctie’ oplegt voor iets wat per ongeluk mis is gegaan. Volgens Bruning zou een rechtbank ‘zeer terughoudend’ moeten zijn met een maatregel die het journalisten onmogelijk maakt om hun vak uit te oefenen.

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren heeft het gerechtsbestuur gevraagd om de opgelegde straf aan het AD te heroverwegen. Ook rechtbankverslaggevers en -tekenaars hebben zich bij die oproep aangesloten.

De verdachten in het Marengo-proces staan terecht voor onder meer betrokkenheid bij zes liquidaties. Het proces kwam in een stroomversnelling toen een van de verdachten, Nabil B., begin 2017 besloot belastende verklaringen tegen de organisatie af te leggen. Een week nadat het OM bekend had gemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd diens broer Reduan doodgeschoten. In de jaren daarna werden ook zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries geliquideerd.