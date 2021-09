Hoofdredacteur Joost Oranje vertrekt bij Nieuwsuur en wordt coördinator onderzoeksjournalistiek

Joost Oranje. Hij treedt na negen jaar terug als hoofdredacteur van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Beeld Robin De Puy

Eerder dit jaar won Nieuwsuur onder leiding van Oranje de belangrijkste tv-prijs – de Zilveren Nipkowschijf 2021 – voor het beste televisieprogramma. Oranje, die hiervoor ook in de hoofdredactie van NRC Handelsblad zat, laat weten dat Nieuwsuur staat als ‘een huis’, maar dat hij de ‘routine’ voor wil zijn. ‘Het hoofdredacteurschap is een half journalistieke, half bestuurlijke baan. Ik was veel tijd kwijt aan noodzakelijk overleg over budgetten, personele zaken. Nu kan ik weer voor de volle honderd procent aan onderzoeksjournalistiek doen.’

Volgens de jury van Nikpkowschijf won Nieuwsuur in het coronajaar aan overtuigingskracht en wist het door zijn kritische onderzoeksjournalistiek ‘mythes en misverstanden vaak als eerste uit de wereld te helpen’. Onder Oranje’s leiding won Nieuwsuur ook meerdere keren een Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs, in de categorie onderzoek.

Dit jaar kende de jury van De Tegel die prijs toe aan een onthullend Nieuwsuur-onderzoek over de ondeugdelijke coronarichtlijnen die aan het begin van de coronacrisis golden in de ouderenzorg . Door een van die richtlijnen – het dragen van mondkapjes is voor zorgmedewerkers ‘niet nodig’ – raakten ouderen besmet met corona en overleden zij aan de gevolgen daarvan.

NOS Nieuws

In zijn nieuwe baan coördineert Oranje de onderzoeksjournalistiek voor zowel Nieuwsuur als NOS Nieuws. Een functie die ‘mij op het lijf is geschreven’ aldus Oranje. ‘Nu is het tijd om weer dichter bij de journalistieke praktijk te staan.’

In welke thema's Oranje zich in zijn nieuwe rol zal vastbijten hangt van de actualiteit af. Het doet Oranje deugd dat onderzoeksjournalistiek ook bij andere mediaplatforms in opmars is. ‘Het is mooi om te zien hoe platforms zoals Follow The Money en Investico zich ontwikkelen. Op eigen kracht maken ze mooi en onthullend werk. Met Nieuwsuur en NOS Nieuws willen we daar aan bijdragen en impact hebben.’