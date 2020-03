Hoofdredacteur in tijden van Corona: ‘We letten erop dat we niet te alarmistisch worden’

Hoofdredacteur Pieter Klok. Beeld Ivo van der Bent

Heeft de Volkskrant te lijden onder de coronamaatregelen?

‘Hoe wrang de aanleiding ook is, journalistiek gezien is dit juist een geweldige tijd. De dreiging van dit coronavirus grijpt in op alle aspecten van het leven, dan heb je opeens zoveel verhalen te vertellen. De redactie is bij zulk groot nieuws opeens ook heel gefocust. Je moet op de toppen van je kunnen opereren.

‘Dat werkt heel inspirerend. Kijk alleen al naar correspondenten als Jarl van der Ploeg in Italië en Leen Vervaeke in China. Die schrijven geweldige verhalen. Ook in wetenschapsredacteur Maarten Keulemans en redacteur zorg Michiel van der Geest, komt nu het allerbeste naar boven.’

De hoofdredacteur vertelt dit telefonisch vanaf de bijna uitgestorven redactievloer. Waar normaal gesproken overdag meer dan honderd mensen tegelijkertijd zitten te werken, zit nu een team van twintig, dertig man. Dit zijn met name eindredacteuren, vormgevers en chefs. De vormgevers hebben speciale computers en snelle verbindingen nodig om het nieuws klaar te maken voor de papieren krantenpagina’s.

Hoe wordt zo’n beslissing genomen bij de krant, om mensen thuis te houden?

‘Ons moederbedrijf DPG stelt beleid op, dat is de basis. Daarnaast luisterden we gisteren goed naar de persconferentie van het RIVM en premier Rutte en gingen we vervolgens overleggen: wat betekent dit nu voor ons? Toen kwamen we uit op zoveel mogelijk mensen laten thuiswerken. Vanochtend praatten drie mensen via videoverbinding mee in de ochtendvergadering, voor het eerst in de geschiedenis van de Volkskrant.

‘Maar ik wil niet te snel iedereen thuishouden. Videobellen werkt prima hoor, maar ik denk toch dat je minder geïnspireerd raakt als er geen fysiek hart meer is van de krant. Dus ik wil zo lang mogelijk met een kernbezetting op de redactie werken.’

Maar er is wel een noodplan.

‘Ja, dit is fase één − zoveel mogelijk mensen thuis laten werken. Daar hadden we al een beetje op geanticipeerd. Fase twee is dat iedereen thuis moet blijven − daar zijn we alle apparatuur vast voor aan het regelen. We moeten kijken of dat technisch lukt. Het proces van het maken van de papieren krant gaat normaal gesproken via de kabels hier, maar dan moet het via wifi bij mensen thuis worden doorgegeven. Dat werkt trager. Het kan zijn dat blijkt dat we dan niet het normale aantal pagina’s kunnen maken, en dat je naar een noodkrant met minder pagina’s moet.

‘Het is nog te vroeg om daar een inschatting over te maken − ik ga ervan uit dat we voorlopig met een een kleine kernbezetting kunnen doorwerken.’

Ondertussen gingen de bezoekerscijfers van de site van de Volkskrant donderdag tot recordhoogte: meer dan een miljoen in 24 uur.

‘Ja, al gebeurde dat natuurlijk bij meerdere media. De informatiebehoefte is gigantisch.’

Hoe is dat als hoofdredacteur, voel je je dan extra verantwoordelijk voor de informatiebehoefte van zoveel mensen?

‘Je wilt nu wel je allerbeste beentje voorzetten door elke dag de meest relevante vragen te beantwoorden en de beste verhalen te maken. Er zit nog meer druk op dan anders. Het is alsof je normaal tegen NAC Breda voetbalt, en nu opeens tegen Barcelona moet spelen. Je moet bovenop de bal zitten. Maar zoals ik al zei: voor ons journalisten is die druk heel prettig. We worden er extra scherp van.’

Wat is voor jou nu de grootste vraag in het coronadossier?

‘De vraag over het effect op de economie. Is dit een tijdelijke dip, of gaan we dit nog lang voelen? Ik geloof wel dat dit virus uiteindelijk uitdooft, maar ik vraag me af of de economie net zo makkelijk weer terugveert, straks. Gaan alle bedrijven hiervan herstellen of gaan velen over de kop? En wie houdt de poppodia en de cafés overeind?’

Jij vertelde in een aflevering van podcast Het Volkskrantgeluid dat je een paar weken geleden nog in een vergadering riep: geef mij dat virus, dan kan je zien dat het enorm meevalt.

‘Dat was ook omdat ik me zorgen maak om de invloed die de strenge maatregelen gaan hebben op de economie. Ik ben bang dat we de economie om zeep helpen en daar gaan heel veel mensen last van hebben. Ik ben bang dat we dan zeggen: jezus, we zijn wel heel hard tekeer gegaan met al die maatregelen, wat hebben we allemaal kapot gemaakt?

‘Ik let er nog steeds op dat we niet te alarmistisch worden. Daar gaan de discussies hier op de redactie ook continu over: wat zien we nu echt gebeuren, wat betekent dit? Gaat iedereen niet te hard één kant op, moeten we niet een tegengeluid laten horen? Laten we niet zomaar meegaan in het frame dat we per definitie álles moeten doen om élke besmetting te voorkomen.’