Hoofdofficier Midden-Nederland draagt beveiliging familie kroongetuige Marengo over

Beveiliging buiten de gerechtsbunker in Amsterdam tijdens het Marengo-proces, half december. Beeld Joris van Gennip

Het besluit van de hoofdofficier, Rutger Jeuken, hangt samen met het recente, kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de moorden op drie mensen uit de omgeving van de kroongetuige: zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Uit het onderzoek blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) grote steken heeft laten vallen met betrekking tot hun veiligheid.

De advocaten van kroongetuige Nabil B. pleitten eerder voor het aftreden van vier leden van het OM, onder wie Jeuken en topman Gerrit van der Burg, die ‘toondoof’ zouden hebben gereageerd op het OVV-rapport.

‘Mijn familie is niet veilig en voelt zich niet veilig onder de huidige officier van justitie Midden-Nederland’, schrijft ‘NN2’ in een brief van 6 maart aan het OM, die in het bezit is van de Volkskrant. ‘U draagt verantwoordelijkheid voor alle misstanden, incidenten en falende beveiliging van de afgelopen jaren. Het kan niet zo zijn dat u, om in de woorden van uw baas Gerrit van der Burg te spreken, stoïcijns doorgaat met wat u al deed.’

‘Noodkreet’

De ‘noodkreet’ wordt gevolgd door een opsomming van fouten, van het lekken van de naam van de toenmalige familie-advocaat Royce de Vries tot de slechte beveiliging van de familie op dit moment. NN2 acht dan ook ‘het scenario dat onder uw verantwoordelijkheid een vierde dode valt even aannemelijk als realistisch’.

Begin maart uitte Royce de Vries ook al kritiek op Rutger Jeuken. ‘Mijn vader had een verstoorde relatie met de hoofdofficier van Midden-Nederland’, zei hij in de Volkskrant. ‘Die hoofdofficier, een beveiligingsofficier en mijn vader lagen in de clinch over de slechte situatie van de familie van de kroongetuige. Maar diezelfde mannen waren ook verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn vader. In het rapport lees ik dat de hoofdofficier bewust een cruciale beveiligingsbrief niet naar mijn vader had gestuurd, hoewel hij daartoe verplicht was. Dat steekt.’

Nadat de Volkskrant het OM een reactie had gevraagd, ontving de familie vrijdag een brief waarin Jeuken schrijft dat, conform het OVV-advies, ‘mijn taken als gezag over de veiligheidsmaatregelen voor u en uw familie worden overgedragen’ aan een andere organisatie, buiten het OM. Dat zal ‘op korte termijn’ gebeuren. ‘Ik betreur het ten zeerste om te vernemen dat u zich niet veilig voelt’, voegt de hoofdofficier eraan toe. ‘Ik ben graag bereid met u en/of uw familieleden persoonlijk in gesprek te gaan.’

Verdriet

Donderdag liet de baas van het OM, Gerrit van der Burg, weten spijt te hebben van zijn reactie op het rapport. Door ‘niet de juiste woorden te gebruiken’ is volgens Van der Burg het beeld ontstaan ‘dat het OM niet wenst te reflecteren en te leren en heb ik onvoldoende recht gedaan aan het verdriet van de nabestaanden, wat me spijt’.

De beslissing van Jeuken om de beveiliging van de familie over te dragen vloeit voort uit een advies van de Onderzoeksraad. Die concludeert dat het OM ten onrechte prioriteit gaf aan de opsporing, ten koste van de veiligheid van betrokkenen.