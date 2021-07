Hoofdaanklager Mallorca: nog niet zeker dat verdachten dodelijke mishandeling in Nederland worden vervolgd, OM zegt van wel

Politie surveilleert op Mallorca. Ook in Spanje is de rechtsorde 'geschokt'. Beeld REUTERS

Volgens hoofdaanklager Barceló van de Balearen, de eilandengroep waartoe Mallorca behoort, is het nog niet zeker dat Spanje de strafzaak overdraagt. Wel wijst ‘alles in de richting van vervolging in Nederland’, aldus Barceló, die zelf niet betrokken was bij de gesprekken tussen de Nederlandse en Spaanse autoriteiten en niet kan ingaan op de reden voor de wending.

Barceló’s uitspraak is opvallend: dinsdag bracht het Openbaar Ministerie in Nederland juist naar buiten dat de verdachten in eigen land zullen worden vervolgd. Het OM spreekt de hoofdaanklager dan ook tegen. ‘Wij kregen dinsdagochtend het officiële verzoek om het over te nemen’, zegt een woordvoerder van het OM. Vervolgens heeft het OM een antwoord geformuleerd waarin ze toezeggen het onderzoek over te nemen. ‘Rond 16.00 uur is dat antwoord richting Spanje gegaan. Daarmee hebben we het officieel overgenomen.’

Dat was een opmerkelijke ommekeer. Eerder stelde het OM dat de rechtszaak in Spanje zou moeten plaatsvinden, omdat de rechtsorde daar ook was ‘geschokt’. Twee weken geleden takelden de verdachten een 27-jarige man uit Waddinxveen zo ernstig toe dat hij overleed aan zijn verwondingen.

In een poging om uit handen van de Spaanse justitie te blijven, vluchtte de groep verdachten van tussen de 18 en 20 jaar oud halsoverkop terug naar Nederland. ‘Natuurlijk’ veranderde dat de zaak, zegt Barceló. ‘Je moet kijken: welk land is het best in staat om deze verdachten te vervolgen?’

Aanspreekpunt

Hoofdaanklager Barceló is niet het aanspreekpunt van het Nederlandse OM, benadrukt de woordvoerder. ‘De onderzoeksrechter is degene die hierover gaat. En hij heeft besloten het onderzoek over te dragen aan Nederland.’

Barceló vreest niet dat de verdachten er bij een vervolging in eigen land makkelijk vanaf komen. ‘Ik neem aan dat in Nederland ook zware straffen staan op iemand doden.’