Hoofd Openbaar Ministerie: ‘Het is moeilijk om complotdenkers uit hun vicieuze cirkel te halen’

Gerrit van der Burg: ‘Wij zijn er niet om kwetsend of onfatsoenlijk gedrag te verbieden. Wij kijken alleen of de wet wordt overtreden.' Beeld Kiki Groot

Het Openbaar Ministerie is nooit bang, beklemtoont OM-topman Gerrit van der Burg. Maar hij is wel ‘geschrokken’ van de rellen in Rotterdam in november 2021. Agenten werden zo in het nauw gedreven dat ze een drastische, ongebruikelijke stap zetten: ze besloten gericht te schieten.

Van der Burg (62): ‘Demonstraties lopen vaker uit de hand, maar dit was nieuw. De opzet was niet zozeer demonstreren tegen het coronabeleid maar ‘Wij gaan de politie aanvallen’. Dat was het intrinsieke doel. Dat vind ik heftig en mag nooit getolereerd worden. De ongebreidelde agressie die agenten daar om de oren kregen, was ongekend.’

De rellen passen naadloos in het Jaarbericht 2021, waarvan het OM woensdag de eerste bevindingen bekendmaakt. Het afgelopen jaar stond in het teken van polarisatie, verharding en grenzen verleggen. Dat gebeurde onder meer in de georganiseerde misdaad, met de moord op Peter R. de Vries als dieptepunt, en bij critici van het coronabeleid.

‘We zagen – en zien – veel maatschappelijke onrust en onvrede’, zegt Van der Burg, die zijn woorden zorgvuldig weegt. ‘Het coronabeleid was een bindmiddel tussen de ontevredenen. Boze, gefrustreerde of bange mensen reageerden zich af op anderen, op straat of via sociale media. Achteraf zeiden ze vaak dat ze meer hadden moeten stilstaan bij wat de gevolgen waren voor slachtoffers.’

Krijgt de overheid de geest weer terug in de fles?

‘Het bindmiddel, de coronamaatregelen, is nu even weg. Dat scheelt. Maar mensen zijn ook ontevreden over het klimaatbeleid, de afhandeling van de toeslagenaffaire, inflatie. Het is nog geen rustig beeld, ik heb er niet meteen het volste vertrouwen in.’

Waar ligt de grens tussen vrijheid van meningsuiting en strafbare feiten?

‘Wij zijn er niet om kwetsend of onfatsoenlijk gedrag te verbieden. Dat is censuur. Wij kijken alleen of de wet wordt overtreden. Als een politicus van iemand te horen krijgt: ‘Ik weet waar je kinderen wonen’, is dat hartstikke beklemmend. Of het strafbaar is, ligt aan de context. Wie schrijft dat? Dreigt hij met een duidelijk, concreet geweldsmisdrijf?’

Publieke figuren als viroloog Marion Koopmans waren het mikpunt van bedreigende berichten op sociale media. Heeft het OM genoeg gedaan om de daders te vervolgen?

‘Als het gaat om mensen met een publieke functie, zetten we alles op alles om daders op te sporen. Maar we kunnen dat lang niet altijd waarmaken. Bij bedreigingen op sociale media gebruiken weinig mensen hun echte naam. Dan moet je achter IP-adressen aan, informatie opvragen bij providers. Dat kost tijd. Als we iemands naam al achterhalen, moeten we bewijzen dat hij het bericht zelf heeft geschreven. Dat is lastig.’

Steeds meer mensen lijken in de ban van complottheorieën. Wat kan het OM daar tegen doen?

‘Complotdenken is niet verboden. We kunnen alleen optreden op het moment dat het overgaat in strafbaar gedrag. Begin dit jaar, bijvoorbeeld, belde een man met een fakkel aan bij Sigrid Kaag, waar hij complotleuzen schreeuwde. Hij kreeg zes maanden gevangenisstraf voor bedreiging. Het lastige in zulke zaken is dat ons optreden ook wordt gezien als onderdeel van het complot. Het is moeilijk om zulke mensen uit hun vicieuze cirkel te halen.’

Ook in de misdaad zien we verharding. Het aantal minderjarige verdachten van (poging tot) moord is vorig jaar verdrievoudigd, van 26 tot 76. Hoe komt dat?

‘Dé verklaring heb ik niet, want we doen geen cultuur- of diepteonderzoeken. Steeds meer jongeren hebben in ieder geval een mes. Als pubers een mes bij zich hebben, wordt het al snel gebruikt. En veel jongeren willen bij een groep horen. Ik wil geen muziekscenes criminaliseren maar in sommige, zoals drillrap, wordt geweld verheerlijkt en zie je dat groepen elkaar online uitdagen. Dat resulteert in steekpartijen. Zeker als zo’n jongere uit een onstabiele omgeving komt of makkelijk beïnvloedbaar is, heb je een cocktail vol riskante ingrediënten.’

Gerrit van der Burg: 'De liquidaties maken duidelijk dat het onvoorstelbare inmiddels voorstelbaar is.' Beeld Kiki Groot

In 2021 sneuvelde opnieuw iemand uit de omgeving van de kroongetuige in het proces tegen Ridouan T.: de vertrouwenspersoon van Nabil B., Peter R. de Vries. Wat betekent dat voor het OM?

‘Ook na die moord, wat mij betreft de ergste gebeurtenis van 2021, zijn we vasthoudend doorgegaan met het bestrijden van georganiseerde misdaad. Deze liquidaties maken duidelijk dat het onvoorstelbare inmiddels voorstelbaar is. Het geweld dat dit soort groeperingen zich meent te kunnen veroorloven is ongelimiteerd. Dat is een enorme kentering. We hebben jaren nodig om dit stap voor stap weer beheersbaar te krijgen.’

Is het beheersbaar te krijgen?

‘Jawel. Een onderdeel daarvan is dat behoorlijk wat mensen zijn aangehouden die worden verdacht of al zijn veroordeeld voor dit soort liquidaties.’

Na de moorden op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van Nabil B. lijkt alles mogelijk in het Marengo-proces. Kan een officier van justitie geliquideerd worden, of een rechter?

‘Het lijkt in ieder geval de bedoeling dat deze strafzaak niet wordt afgerond. De liquidaties zijn niet zozeer bedoeld als vergelding, maar om angst aan te jagen. De boodschap is: praat niet met justitie. Wij doen er alles aan, met andere organisaties, om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers vallen.’

Dat is een zware verantwoordelijkheid, slaapt u er weleens slecht van?

‘Ik slaap eigenlijk nooit slecht. Daar is mijn vrouw jaloers op, haha. Ik maak me op gezette tijden zorgen en ben me zeer bewust van mijn en onze verantwoordelijkheden, maar kan uitstekend relativeren. Dat is maar goed ook; anders houd je het in dit vak niet lang vol.’