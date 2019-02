Hoofd juridische zaken Buma/Stemra keert terug na onterechte beschuldigingen van fraude

Wim van Limpt, vertrok vorig jaar als directeur van Buma/Stemra. Hij mocht wel aanblijven als adviseur ‘digitale disruptieve transformatie’. Beeld rv

Hoofd juridische zaken Anja Kroeze en de financieel directeur Wieger Ketellapper werden in de zomer van 2017 door de toen nieuwe directeur Wim van Limpt beschuldigd van gerommel en gerotzooi met de boekhouding. Er was volgens hem mogelijk zelfs sprake van ‘strafbare feiten’. De twee zaten sindsdien ziek thuis.

Van Limpt raakte vervolgens zelf in opspraak door een publicatie in de Volkskrant waaruit bleek dat hij nogal royaal met de creditcard van de zaak afrekende. Ook waren er onduidelijkheden over zijn cv.

Zo stond er bij zijn aantreden als directeur op zijn cv dat hij in 2007 de kans kreeg zijn horecazaken van de hand te doen, maar uit gegevens van de Kamer van Koophandel bleek dat zijn zaak in 2008 failliet ging. Een van de schuldeisers was Buma/Stemra, aan wie Van Limpt nog een rekening moest betalen voor het draaien van muziek in zijn feesttenten. De organisatie stuurde zelfs een deurwaarder achter hem aan, terwijl hij al in dienst was getreden bij Buma/Stemra. Die openstaande rekening heeft hij nooit betaald.

Toezichthouder CvTA, de organisatie die van de overheid het monopolie heeft gekregen op het innen van auteursgelden, besloot vanwege alle onrust rondom de organisatie een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen. Buma/Stemra heeft op papier een vrij eenvoudige taak, namelijk de inkomsten verdelen onder de aangesloten componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers, jaarlijks circa 180 miljoen euro. Maar om de zoveel tijd raakt de organisatie in opspraak door verhalen over belangenverstrengeling, corruptie en de terugkerende klacht van leden die claimen dat ze te weinig ontvangen en dat het volstrekt onduidelijk is hoe Buma/Stemra het geld verdeelt.

De onafhankelijke commissie concludeerde afgelopen september over de jongste affaire dat er geen sprake is geweest van ‘financiële malversaties’ door Kroeze en de financieel directeur. Betrokkenen hadden eerder al gezegd dat Van Limpt bezig was deze twee mensen eruit te werken en de commissie concludeerde vervolgens dat tijdens hun onderzoek deze zorg ‘niet overtuigend’ was weggenomen. Door het onderzoek is volgens de huidige leiding van Buma/Stemra ‘onomstotelijk’ vast komen te staan dat de beschuldigingen aan het adres van Kroeze onterecht waren, waardoor ze haar werk weer kan hervatten. Met de financieel directeur loopt nog ‘mediation traject’.

Dure spullen

De uitkomst van het onderzoek leidde er wel toe dat Van Limpt vertrok als directeur. De commissie noemde een deel van de declaraties van Van Limpt zoals beschreven in de Volkskrant ‘opmerkelijk’. Als directeur kocht hij onder meer dure spullen van Apple om thuis te kunnen werken. Daarnaast vloog hij standaard businessclass (ook binnen Europa), liet hij zich vervoeren per taxi terwijl hij ook een leaseauto had en huurde hij peperdure adviseurs in om hem te ondersteunen als directeur.

Deze declaraties waren goedgekeurd door toenmalig bestuursvoorzitter Leo de Wit, oud hoofdofficier van justitie, maar het was volgens de commissie volstrekt onduidelijk ‘welke normen’ daarbij waren gehanteerd. Van Limpt mocht wel aanblijven als adviseur ‘digitale disruptieve transformatie’.

De vakbond voor musici en acteurs NTB laat weten de terugkeer van Kroeze ‘treurig te vinden’. Hoewel er nooit enig bewijs is gevonden voor ‘financiële malversaties’ en het onafhankelijk onderzoek haar heeft vrijgepleit, bestempelt de vakbond haar als een ‘graaier’. Met het besluit doet Buma/Stemra volgens de vakbond ‘drie stappen’ terug, aldus de NTB.

Een woordvoerder van Buma/Stemra laat weten dat de kans de kans ‘heel klein’ is dat Kroeze en Van Limpt in zijn rol als adviseur disruptieve transformatie elkaar nog tegenkomen bij de organisatie.