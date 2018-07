Hoofd Amsterdamse brandweer Leen Schaap bedreigd, mogelijk door eigen personeel

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het onderzoek doet naar 'meerdere bedreigingen'. Over de aard van de bedreigingen doet het OM geen uitspraken.

De doodsbedreigingen komen volgens het AD uit de Amsterdamse brandweerorganisatie zelf. De politie zou verschillende brandweerlieden hebben verhoord. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De situatie is dusdanig ernstig dat Schaap wordt beveiligd, melden bronnen uit het politieteam aan het AD. Zo zou er een geldinzamelingsactie zijn gehouden om Schaap dood te laten rijden. Een andere bedreiging zou komen uit de hoek van een motorbende.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt de bedreigingen 'onacceptabel'. Ze heeft contact met Leen Schaap opgenomen en de situatie met hem besproken. Volgende week heeft ze een afspraak staan met de commandant en de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio, Bas Eenhoorn. 'Ik zal het brede dossier brandweer met voorrang behandelen', aldus de kersverse burgemeester.

Machocultuur

Oud-politiechef Schaap werd twee jaar geleden door de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan aangesteld om de machocultuur in de kazerne aan te pakken. Hij voerde een ander werkrooster in en streed voor minder discriminatie en meer vrouwen en allochtonen op de werkvloer. Ook sprak hij van een verziekte sfeer binnen de organisatie. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

In een raadsbrief uitte Van der Laan vorig jaar juli zijn zorgen over de problematiek. Hij sprak van ‘een gesloten cultuur waarin racisme, discriminatie en pesten plaatsvindt’. Een brandweerman die zich ‘stelselmatig schuldig maakte aan discriminerende en racistische gedragingen tegen collega’s en burgers’ werd ontslagen, maar de rechter draaide de beslissing terug. Van der Laan stelde ‘tot ontsteltenis’ vast dat de beslissing door sommigen binnen de organisatie werd gevierd ‘als een succes en overwinning op de korpsleiding’.

Dit jaar kwam de Amsterdamse brandweer opnieuw in een negatief daglicht te staan na onderzoek van Onderzoeksbureau Integris, uitgevoerd in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De leiding bleek jarenlang tegen de regels in extraatjes te hebben uitgekeerd aan zijn personeel. Het ging om een totaalbedrag van vier miljoen euro.

De vorige leiding was door een klokkenluider op de hoogte gesteld van deze onrechtmatige geldsmijterij, maar deed hier niets aan. Leen Schaap stelde een onderzoek in en schrapte de royale regelingen.

'Er zijn zeker veranderingen doorgevoerd, maar we zijn er nog niet', zegt de woordvoerder van de brandweer. Onder medewerkers worden open gesprekken gevoerd over de cultuur van de organisatie. 'We bespreken hoe we met elkaar omgaan en wat we kunnen doen tegen discriminatie, racisme en pesten.'

'Veel stront'

In 2010 werd Schaap in de hoedanigheid van politiechef ook al eens bedreigd, toen door krakers. Zij waren boos over de antikraakwet die destijds inging. De politie kondigde de ontruiming van 200 kraakpanden aan. De woning van Schaap werd 24 uur beveiligd.

Over de recente doodsbedreigingen wil Schaap zelf niets zeggen. Eind april zei hij tegen stadszender AT5: 'Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen de afgelopen jaren en krijg daar ook nog dagelijks mee te maken.'