Honkballer Loek van Mil (34) overleden door ‘noodlottig ongeval’

Van Mil, die 48 interlands speelde voor het Nederlands honkbalteam, deelde vorige week nog aan zijn club Neptunus mee dat hij ging stoppen met honkbal. Bij de Rotterdamse club is geschokt gereageerd op zijn overlijden. ‘Dit is heel erg triest’, zegt vice-voorzitter Jorian van Acker van Neptunus.

De boomlange werper (2.15 meter) kwam eind vorig jaar in het nieuws toen hij met ernstig hoofdletsel werd aangetroffen in de natuur in Australië, waar hij speelde voor de Australische club Brisbane Bandits. Hij had zeker 24 uur buiten bewustzijn in de buitenlucht gelegen en werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van Canberra. Wat er precies was gebeurd, was onduidelijk.

Wel was bekend dat zijn herstel na dat incident moeizaam verliep. ‘We hebben hem zoveel mogelijk tijd gegeven, zodat hij zich goed kon voorbereiden op het nieuwe seizoen’, zegt Van Acker. ‘Daarom heeft hij de eerste maanden ook niet gespeeld. Uiteindelijk voelde Loek zich niet fit genoeg voor topsport, waarna we vorige week met elkaar om de tafel hebben gezeten en hij meedeelde te stoppen.’

Kiezelharde gooi

Van Mil maakte zich op voor een maatschappelijke carrière, na een leven dat vanaf zijn achtste draaide om honkbal. Die carrière begon hij aanvankelijk als catcher, maar al snel bleek dat hij zich vanwege zijn kiezelharde gooi beter op het werpen kon richten. Zijn lengte maakte hem extra opvallend, omdat hij zo ballen via een andere baan richting slagmannen kon gooien.

Al snel stond hij op de radar bij scouts uit de Amerikaanse topcompetitie Major League. In 2005 tekende hij een zevenjarig contract bij Minnesota Twins. Hij speelde uiteindelijk ruim tien jaar in het Amerikaanse profhonkbal bij vier clubs en reikte tot het een na hoogste niveau onder de Major League. In zijn tijd in Amerika was hij de langste profhonkballer in de VS.

Daarna speelde de Ossenaar nog voor clubs in Japan en Australië, om uiteindelijk weer terug te keren naar Neptunus in Nederland. In 2016 maakte Van Mil nog deel uit van het Nederlandse team dat in Hoofddorp het EK won.