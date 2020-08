Hongkongse man lijkt eerste bewijs van twee keer corona; ook Nederlanders mogelijk twee keer besmet

Zorgmedewerkers in Hongkong aan het werk. Beeld AFP

De, naar het zich laat aanzien gezonde, man in Hongkong was vier en een halve maand geleden ook al eens besmet met het virus, waar hij toen milde klachten van had. Nu, terug van een reis naar Spanje, testte hij opnieuw positief op corona. Aan de hand van de genetische vingerafdruk van het virus konden experts van de Universiteit van Hongkong vaststellen dat het een andere virusstam was dan de eerste keer.

Dit geval staat niet op zichzelf. In Rotterdam onderzoekt de groep van hoogleraar virologie Marion Koopmans een ander geval van schijnbare herinfectie, bij een oudere patiënt met een verzwakt immuunsysteem. In Leuven kwam het geval aan het licht van een vrouw die zeer vermoedelijk tweemaal het coronavirus opliep, met drie maanden ertussen. En in Gelderland overleed een bewoner van een woonzorgcentrum die ook tweemaal positief testte op corona, met enkele kennelijk virusvrije maanden ertussen.

Dat hoeft nog niet te betekenen dat iedereen het coronavirus meerdere keren achter elkaar kan krijgen, reageert Koopmans desgevraagd. ‘We weten dat je altijd mensen hebt die niet in staat zijn een goede immuunrespons te ontwikkelen. Die krijgen de ene na de andere infectie.’

Elk seizoen een inenting

Een recente studie wees juist uit dat het coronavirus ook bij mensen die mild ziek zijn geworden een stevige afdruk achterlaat in het immuunsysteem – in de T-cellen, om precies te zijn, die helpen besmette cellen op te ruimen. Dat zou kunnen betekenen dat het lichaam net zo stevig reageert op het nieuwe coronavirus als op het sars- en het mersvirus, coronavirussen waartegen men nog jarenlange weerstand heeft.

‘Aan de andere kant’, zegt viroloog Rory de Vries (Erasmus MC), ‘seizoenscoronavirussen die verkoudheid geven, geven ook een immuunrespons. We weten uit de literatuur dat we er toch geregeld binnen een jaar opnieuw door geïnfecteerd raken.’

Er staat nogal wat op het spel. Als covid-19 een terugkerende aandoening is, zou dat kunnen betekenen dat er elk jaar opnieuw een inenting tegen moet worden gegeven. Bovendien zou er niet zoiets ontstaan als groepsimmuniteit, het moment waarop zoveel mensen weerstand tegen het virus hebben dat de epidemie uitdooft.

Verwisseling van gegevens

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er bij herinfecties vermoedelijk vaker sprake van een misverstand: de patiënt was misschien nog niet helemaal van het virus af. ‘Of er is sprake van een vergissing. Bijvoorbeeld een verwisseling van gegevens in het lab’, zegt Koopmans.

Op het oog behoorlijk overtuigende anekdotes zijn er ook. Zoals de 50-jarige patiënt, beschreven door een Amerikaanse internist, die eerst verkouden werd en positief testte, herstelde, twee maal negatief testte en drie maanden later hoge koorts kreeg en weer positief testte.

‘Het is mogelijk dat mijn patiënt één infectie had die drie maanden duurde’, schrijft de internist daarover. ‘Maar mijn patiënt was af van zijn infectie – hij testte tweemaal negatief – en voelde zich bijna zes weken gezond.’