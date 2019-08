Hongkongse leider: demonstraties brengen Hongkong op ‘de rand van een heel gevaarlijke situatie’

In navolging van Beijing probeerde Lam de betogers als radicale relschoppers weg te zetten. De demonstranten ‘brengen onze stad op de rand van een heel gevaarlijke situatie’, waarschuwde ze. ‘Het is tijd om de rust te herstellen.’ Lams uitlatingen vielen samen met een algemene staking in Hongkong, een ongewoon fenomeen in een financieel centrum dat prat gaat op zijn hoge werkethos. De stakingsoproep leek maandag goed opgevolgd. Het openbaar vervoer was sterk verstoord, tal van winkels bleven dicht en op de luchthaven van Hongkong werden 230 vluchten geannuleerd, omdat tal van luchtverkeersleiders zich ziek hadden gemeld.

Vrouwen filmen de protesten. Beeld REUTERS

Tegelijk werden maandag op zeven verschillende plaatsen in de stad zitstakingen en betogingen gehouden. Volgens lokale media waren daarbij tienduizenden deelnemers aanwezig. Kort na de middag (lokale tijd) braken ook confrontaties uit tussen betogers en politie, waarbij traangasgranaten werden afgeschoten en minstens 82 demonstranten werden gearresteerd.

Politieke hervormingen

De protesten in Hongkong duren nu al negen weken op een rij. De demonstranten kanten zich tegen een uitleveringswet, die symbool staat voor de toenemende Chinese inmenging in de semiautonome havenstad. Maar de betogers vragen ook om steeds meer algemene politieke hervormingen, die ervoor moeten zorgen dat de Hongkongse regering de bevolking vertegenwoordigt en niet de Communistische Partij in Beijing.

In een poging de metro te vertragen, valt een demonstrant om op het Lai King metrostation in Hong Kong. Beeld AFP

Concreet hebben de betogers vijf eisen, waaronder de intrekking van de uitleveringswet (en niet slechts het uitstel), een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld tijdens de betogingen, en het ontslag van Hoogste Bestuurder Carrie Lam. Op de persconferentie gaf Lam aan niet van plan te zijn om op die eisen in te gaan. Zij zei dat ze de betogers al voldoende was tegemoetgekomen, en dat die veel te ver gingen met hun ‘chaos en geweld’.

‘Ze zeggen dat ze een revolutie willen, dat gaat veel verder dan de originele politieke eisen’, aldus Lam, in een verklaring die veel overeenkomsten toonde met de bewoordingen van de centrale overheid in Beijing. ‘Deze illegale handelingen stellen de soevereiniteit van het land op de proef, brengen het ‘één land, twee systemen’ in gevaar en zullen de stabiliteit en welvaart van Hongkong vernietigen.’

Chinese leger

Het principe van ‘één land, twee systemen’ is vastgelegd bij de overdracht van de Britse kolonie Hongkong aan China in 1997, en stelt dat Hongkong vijftig jaar lang zijn eigen economische, politieke en juridische systeem mag behouden. Dat betekent ook dat het Chinese Volksleger niet mag ingrijpen in Hongkong, maar om de druk op de demonstranten te verhogen, werd recent wel door een Chinese regeringswoordvoerder op die mogelijkheid gealludeerd.

Demonstranten verzamelen bij de ingang van een gesloten winkelcentrum. Op zeven verschillende plaatsen in de stad werden zitstakingen en betogingen gehouden. Beeld AFP

Ook vanuit Beijing werden de demonstranten maandag in scherpe bewoordingen veroordeeld. ‘We waarschuwen die maniakken en bandieten die van plan zijn om Hongkong om zeep te helpen dat ze een prijs zullen betalen’, las de presentator van het middagjournaal van de Chinese staatszender CCTV in een redactioneel commentaar. ‘Dus word je alsjeblieft bewust van je vergissingen, ga niet verder op dit foute pad en leg de messen neer.’

De overheid in Beijing en die in Hongkong proberen de betogers in diskrediet te brengen, omdat de protesten steeds vaker gepaard gaan met geweld. Ook afgelopen weekeinde vonden in de straten van Hongkong tal van korte maar agressieve protesten plaats. Betogers blokkeerden straten, bekogelden politiekantoren met stenen en eieren, en politiekordons met brandende vuilnisbakken. In totaal werden meer dan 64 arrestaties verricht.

De politie gebruikt pepperspray tegen de demonstranten. Ondanks de geweldsescalatie lijkt er nog brede steun te zijn voor de betogers. Beeld Getty Images

Brede steun

Ondanks die geweldsescalatie lijkt er nog steeds brede steun te zijn voor de betogingen onder de Hongkongse bevolking. Volgens onderzoek van twee weken geleden wil bijna 70 procent van hen dat de uitleveringswet volledig wordt ingetrokken. Uit ander onderzoek blijkt dat 80 procent van de vreedzame betogers begrip heeft voor radicalere acties. Verschillende beroepsgroepen, zoals de ambtenarij en het medisch personeel, hielden recent protestacties.

‘Ik denk dat de strategie van de regering is om te wachten tot de protesten doodbloeden, maar dat lijkt niet te gebeuren’, aldus Edmund Cheng, politiek wetenschapper van de Hong Kong Baptist University. ‘De regering plakt nu een etiket op de betogers, zegt dat ze een rode lijn hebben overschreden, dat ze de funderingen van ‘één land, twee systemen’ aantasten. Dat is een heel verontrustend signaal. Ik denk niet dat het protest hierdoor zal uitdoven.’