Hongkongse kardinaal opgepakt op verdenking van ‘samenspannen met buitenlandse krachten’

Kardinaal Joseph Zen hier met een doos met donaties tijdens een demonstratie op Nieuwjaarsdag 2019. Beeld AP

Zen werd samen met nog drie bestuurders van het steunfonds gearresteerd, aldus Hongkongse media, die later ook meldden dat hij op borgtocht vrij kwam. De andere arrestanten zijn voormalig oppositielid Margaret Ng, activiste en zangeres Denise Ho, en de vooraanstaande maar recent ontslagen hoogleraar Hui Po-keung. Hui werd op de luchthaven ingerekend toen hij voor een nieuwe baan naar Duitsland wilde vertrekken. Hij bleek op een lijst te staan van mensen die de stad niet mogen verlaten.

Zen en zijn drie medearrestanten waren bestuurders van het ‘612 humanitair steunfonds’, dat sinds juni 2019 geld inzamelde om juridische en medische bijstand voor gearresteerde betogers te financieren. Het fonds telde zo’n 2.500 donoren per maand en verzamelde in totaal ongeveer 30 miljoen euro. Het fonds werd eind vorig jaar opgeheven, vanwege het ‘politieke klimaat’.

De Hongkongse politie had eerder op basis van de Nationale Veiligheidswet, in 2020 ingevoerd vanuit Beijing, informatie opgevraagd over de donoren. Mogelijk zouden donaties uit het buitenland aangegrepen kunnen worden voor een aanklacht voor ‘samenspanning met buitenlandse krachten’. Volgens Hongkongse media werden de bestuurders woensdagavond vastgehouden voor ondervraging, maar nog niet aangeklaagd.

De Nationale Veiligheidswet werd in 2020 ingevoerd om terrorisme, separatisme en staatsondermijning te bestrijden, maar wordt vooral gebruikt om politieke tegenstanders van Beijing te vervolgen. Sinds de invoering heeft de wet geleid tot 175 arrestaties en 110 aanklachten. Beklaagden riskeren een levenslange gevangenisstraf.

De rooms-katholieke kerkleider Zen, die van 2002 tot 2009 bisschop van Hongkong was, staat bekend als een uitgesproken voorvechter van mensenrechten en politieke en religieuze vrijheid. Hij gaf vanuit Hongkong een stem aan de ondergrondse kerk in China, die niet door de Chinese overheid erkend wordt en steeds meer in de verdrukking zit.