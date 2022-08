Nieuws

Hongkongse activisten voor de rechter zonder de gebruikelijke jury, breuk met 177-jarige praktijk

Twee rechtszaken tegen belangrijke Hongkongse activisten zullen zonder jury worden gehouden. Het betreft zowel het proces tegen mediamagnaat Jimmy Lai en zes medewerkers van de inmiddels opgeheven krant Apple Daily, als een monsterproces tegen 47 activisten. In Hongkong, waar juryrechtspraak al meer dan anderhalve eeuw gangbaar is, is dat een breuk met de praktijk.