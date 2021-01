Hongkongers mogen Brits visum aanvragen

Arrestaties na protesten in Hongkong, juli vorig jaar. Beeld AFP

De Britse regering maakte deze week bekend dat al zeker 7000 inwoners van Hongkong naar het VK zijn ‘gevlucht’ sinds China op 1 juli vorig jaar de omstreden Nationale Veiligheidswet invoerde in de voormalige Britse kolonie. Bijna 5 miljoen inwoners van Hongkong komen in aanmerking voor het aanbod van de Britse regering omdat zij of hun familieleden een overzees paspoort hebben.

Vooral jongeren in Hongkong zijn bang slachtoffer te worden van de nieuwe Veiligheidswet die politiek activisme verbiedt als zijnde staatsondermijnend of -gevaarlijk. Afgelopen jaren zijn tienduizenden jongeren de straat op te gaan om te protesteren tegen de toenemende invloed en repressie van China. Ook jongeren die hun politieke boodschap op sociale media verspreiden lopen gevaar te worden vervolgd en zijn al gevlucht naar buurlanden of het VK.

Volgens de Britse premier Boris Johnson heeft China met de Veiligheidswet die een einde maakt aan de autonomie en bescherming van mensenrechten, de belofte geschonden die bij de overdracht van Hongkong in 1997 is gedaan. Beloofd werd toen dat Hongkong vijftig jaar lang zijn autonomie, westerse vrijheden en het kapitalistische model mocht behouden. Toen China vorig jaar zijn plannen doordrukte om Hongkong feitelijk onder Chinese controle te brengen, stelde Johnson al direct het Britse staatsburgerschap in het vooruitzicht van voormalige Britse onderdanen.

Banden met Hongkong

Johnson beschouwt het als zijn morele plicht om de Hongkongers op te vangen. ‘We willen onze stevige historische banden en de vriendschap met Hongkong eer aan doen, we hebben samen gestreden voor autonomie en vrijheid’, zo citeert de Arabische website Al Jazeera vandaag. China heeft woedend op het Britse gebaar en het Britse overzeese paspoort per direct als een ongeldig identiteitsbewijs verklaard.

Dit zou louter een symbolisch gebaar zijn omdat Hongkongers hun eigen paspoort gebruiken om de stad uit te reizen. Maar gevreesd wordt dat China zo probeert burgers te stoppen die naar het VK willen afreizen.

Het Britse overzeese paspoort is in 1980 ingevoerd als compromis na de onafhankelijkheid en geeft burgers die voor de machtsoverdracht aan China in 1997 zijn geboren het recht om een half jaar in Groot-Brittannië te werken. Nu geeft Johnson ze het recht om een visum voor een jaar aan te vragen met uitzicht op een werkvergunning en na vijf jaar staatsburgerschap.