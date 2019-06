Hongkong zet uitleveringswet met China door ondanks massademonstratie

Beeld Reuters

‘Geen uitlevering aan China, geen kwaadaardige wetten’, klonk het in de straten van de metropool, waar een massa zich veelal gehuld in witte T-shirts voortbewoog. Jonge gezinnen met baby’s trotseerden de warme temperatuur, die boven de dertig graden Celsius uitsteeg. Bejaarden spoten elkaar water in het gezicht ter verkoeling.

Het gaat om de grootste betoging in Hongkong in jaren. De politie sprak aan het eind van de middag van minstens 300 duizend demonstranten. Meer dan tweeduizend agenten zijn ingeschakeld om de mensenstroom in goede banen te leiden. De demonstratie verliep grotendeels vreedzaam, op enkele botsingen tussen demonstranten en de politie na. Daarbij raakten zondagavond drie agenten en een journalist gewond, melden media op het eiland.

Volgens de demonstranten staat de Hongkongse onafhankelijkheid op het spel. Zij protesteren tegen een voorgenomen uitleveringswet, die het mogelijk maakt dat criminelen straks makkelijk aan China uitgeleverd kunnen worden om daar berecht te worden. De uitleveringen zullen per geval beoordeeld worden, zowel door een Hongkongse rechter als door de Chief Executive van de metropool.

Beeld AFP

Meerderheid

De angst is dat China straks makkelijk dissidenten en activisten uit Hongkong kan halen, door een aanklacht tegen ze te formuleren en om uitlevering te vragen. De kans op een eerlijk proces is volgens critici dan klein. In China worden zo goed als alle beklaagden schuldig bevonden. Bovendien heerst ook de vrees dat Hongkong snel zal toegeven aan politieke verzoeken uit Bejing, nu het Hongkongse parlement pro-Chinese afgevaardigden in de meerderheid heeft.

Hongkong is een voormalige Britse kolonie, die in 1997 is teruggegeven aan China. De regio geniet sindsdien een autonome status met een onafhankelijk rechtssysteem, dat wordt gezien als een sterk beschermingsmechanisme tegen Bejing. Veel inwoners koesteren argwaan tegenover China.

De zorgen over de voorgestelde uitleveringswet, die voor het zomerreces ter stemming wordt gebracht, zijn gedeeld onder brede lagen van de bevolking: van mensenrechtenactivisten tot middelbare scholieren en kerkelijke gemeenschappen. Ook prodemocratische zakenlieden zijn bezorgd. Zij vrezen dat de uitleveringswet schade toebrengt aan de reputatie van de metropool, die internationaal bekend staat als een liberaal handelscentrum.

De afgelopen maanden is hevig geprotesteerd tegen de uitleveringswet. Vorige week gingen zelfs duizenden advocaten de straat op. Ook de internationale gemeenschap heeft kritiek geuit, onder meer de Europese Unie en de Amerikaanse Kamer van Koophandel.

Carrie Lam, de leider van Hongkong, heeft inmiddels laten weten dat de uitleveringswet ondanks alle protesten gewoon wordt doorgezet. ‘We negeren hiermee niet de wens van het volk,’ zegt Lam. ‘We hebben goed en aandachtig geluisterd naar wat ze hebben gezegd.’

Onze China-correspondent Leen Vervake bezocht Hongkong en sprak onder meer met de kritische boekhandelaar Lam Wing-Kee, die vreest dat hij zijn leven door de nieuwe uitleveringswet niet meer zeker is.