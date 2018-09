Hongkong verbiedt partij die streeft naar onafhankelijkheid van China

De autoriteiten in Hongkong hebben een partij verboden die streeft naar onafhankelijkheid van China. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt, sinds de vroegere Britse kolonie in 1997 terugkeerde onder het gezag van de communistische regering in Beijing.

Het verbod van de Hong Kong Nationale Partij werd maandag bekendgemaakt door de minister van Veiligheid van de stad, John Lee. Volgens hem vormt de partij, geleid door de 27-jarige Andy Chan, een gevaar voor de nationale veiligheid.

Ook zou de partij ‘haatzaaien’ tegen Chinezen van het vasteland en bereid zijn ‘alle middelen’ te gebruiken om onafhankelijkheid te bereiken. Op een persconferentie gaf Lee echter toe dat er tot nu geen geweld was gebruikt.

De maatregel is door het stadsbestuur waarschijnlijk afgekondigd in overleg met of zelfs onder druk van Beijing. Een woordvoerder van de Chinese Staatsraad betuigde zijn instemming en zei dat de Chinese regering ‘zero tolerance’ heeft met organisaties die streven naar onafhankelijkheid van Hongkong.

'Één land, twee systemen'

Het verbod roept vragen op over de groeiende invloed van Beijing in de vroegere Britse kolonie. De overdracht aan China in 1997 vond plaats onder de leus ‘één land, twee systemen’. Hongkong zou semiautonoom blijven, met een eigen bestuur en rechtsstelsel, en alle vrijheden die behoren bij een pluriforme democratie.

Beijing is zich echter steeds meer gaan bemoeien met de gang van zaken in de welvarende zakenenclave. In 2014 werd massaal gedemonstreerd toen de Chinese communistische partij zich het recht voorbehield kandidaten voor het leiderschap in Hongkong te screenen.

De vrees dat Beijing zijn belofte van zelfbestuur niet nakomt, heeft bijgedragen aan de komst van een generatie jonge activisten die pleiten voor meer autonomie of zelfs volledige onafhankelijkheid.

Andy Chan is een van hen. De twee jaar geleden opgerichte Hong Kong Nationale Partij is niet groot. Ze telt een paar handenvol actieve leden en mocht in 2016 niet aan de parlementsverkiezingen meedoen omdat ze weigerde een verklaring te tekenen waarin staat dat Hongkong een onvervreemdbaar onderdeel van de Chinese volksrepubliek is.

Overschrijden van een ‘rode lijn’

Het radicale geluid van Chan trekt echter volop aandacht. De afgelopen weken werd hij vanwege het dreigende verbod vaak geciteerd in lokale en internationale media. In augustus was hij, tot grote ergernis van Beijing, te gast bij de club van buitenlandse correspondenten in Hongkong.

De Chinese president Xi Jinping benadrukte vorig jaar tijdens een bezoek aan de stad dat elke poging de Chinese soevereiniteit aan te tasten zou neerkomen op het overschrijden van een ‘rode lijn’.

Chan was maandag niet beschikbaar voor commentaar op het verbod. Eerder zei hij tegen persbureau Reuters ‘nooit mijn streven naar vrijheid, mensenrechten, gelijkheid en waardigheid’ te zullen opgeven.