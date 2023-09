Hongkong op slot na extreem zware regenval en overstromingen

Een weggedeelte is ingestort na overstromingen en zware regenval in Hongkong. Beeld REUTERS

Ondanks dat er in Hongkong 110 mensen zijn geëvacueerd, heeft het noodweer tot dusver aan twee mensen het leven gekost. Ruim 130 mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Het is onbekend of er ook doden zijn gevallen op het Chinese vasteland, waar de autoriteiten in de overstroomde industriestad Meizhou 11 duizend mensen naar een veiligere plek hebben gebracht. In Guangdong zal de regen volgens de Chinese meteorologische diensten nog zeker tot zaterdag aanhouden.

De hevige regenval wordt veroorzaakt door het staartje van tyfoon Haikui, die vanaf dinsdag langs de Zuid-Chinese kust raast. Veel van de getroffen gebieden op het Chinese vasteland stonden nog onder water na de hoosbuien van Saola, een nog grotere recente tyfoon. Haikui, het Chinese woord voor zeeanemoon, heeft al voor 691 miljoen dollar economische schade aangericht.

Sinds donderdag geldt in Hongkong de hoogste typhoon-waarschuwing en ook dat is een record: het is nog nooit voorgekomen dat deze ‘code zwart’ meer dan zestien uur lang nodig is. Binnen enkele uren kreeg de Hongkongse riolering de hoeveelheid regen die normaal in negentig dagen neerkomt te verwerken. Dat kunnen de riolen niet aan, dus staan straten, een belangrijke verkeerstunnel, een metrolijn en winkelcentra blank.

De bevolking van Hongkong heeft het advies gekregen binnen te blijven tot het ergste na vrijdag middernacht voorbij is. Vrijdag bleven zowel in Hongkong als de Chinese miljoenenstad Shenzhen de scholen gesloten. Het openbaar vervoer is deels stilgelegd wegens de overstromingen en modderlawines. Ook de Hongkongse beurs bleef vrijdag dicht.