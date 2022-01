Hongkong laat tweeduizend knaagdieren afmaken vanwege gevaar dat ze covid overdragen op mensen

Een functionaris met beschermende kleding komt uit een dierenwinkel in Hongkong. Tweeduizend hamsters in Hongkong moeten worden afgemaakt vanwege het gevaar dat ze covid overdragen op mensen. Beeld EPA

Hongkong had al maanden geen deltabesmettingen meer, toen de variant werd aangetroffen bij een dierenverkoopster. Na onderzoek bleken elf hamsters in haar winkel, geïmporteerd uit Nederland, dezelfde variant te dragen. De Hongkongse minister van Gezondheid besloot dinsdag alle knaagdieren uit 34 dierenwinkels te ruimen. Klanten die afgelopen maand een hamster kochten, moeten die inleveren, honderdvijftig klanten moeten in quarantaine.

In Beijing werd zaterdag een eerste omikronbesmetting vastgesteld. De geïnfecteerde zou volgens de autoriteiten besmet zijn door virusdeeltjes op een brief uit Canada. Dat die virusdeeltjes niet van haarzelf kwamen, moest blijken uit het feit dat ze ook op pagina’s zaten die zij niet had gelezen. Sinds zondag moet alle internationale post in China worden gedesinfecteerd, en behandeld door medewerkers die geboosterd zijn.

Volgens wetenschappers is besmetting van dier op mens uitzonderlijk maar niet onmogelijk. In Nederland werden om die reden alle nertsen geruimd. Maar besmetting per post, zoals in Beijing, is extreem onwaarschijnlijk. ‘Er is geen enkele kans’, aldus Emanuel Goldman, professor microbiologie aan de Rutgers Universiteit, in de krant Southern China Morning Post. Uit onderzoek blijkt dat covid twee uur op papier kan overleven, geen vier dagen, de tijd die de brief uit Canada onderweg was.

Buitenlandse besmettingsbronnen

De Chinese overheid wijst vaker naar buitenlandse besmettingsbronnen, ter ondersteuning van het fel gepropageerde verhaal over een succesvol covidbeleid. Besmettingen door onopgemerkte binnenlandse gevallen passen daar niet in. Dus komen uitbraken in China altijd van buitenaf: van reizigers in quarantaine, bevroren importproducten, hamsters uit Nederland of brieven uit Canada, in volgorde van afnemende waarschijnlijkheid.

Dat Beijing zijn toevlucht neemt tot wetenschappelijke unicums, toont hoe hoog de druk is om een beeld van succes te blijven uitstralen, nu de omikronvariant het zerocovidbeleid uitdaagt en de Winterspelen voor de deur staan. China wil covid koste wat kost onder controle houden, met strenge maatregelen, en indien nodig, het bijsturen van de perceptie.

Ook de officiële cijfers roepen weer twijfel op. Sinds de eerste omikronuitbraak negen dagen geleden in Tianjin, een stad met druk pendelverkeer met Beijing, zijn in heel China zo’n 1.200 besmettingen gemeld. Daarbij blijft onvermeld of het over omikron of delta gaat. In Beijing zijn tot nu toe drie gevallen vastgesteld.

Dat de overheid zich wel degelijk zorgen maakt, bleek maandag toen werd beslist geen tickets voor de Winterspelen te verkopen. Beijing zal groepen aanduiden om de tribunes te bemannen. Deze groepen, veelal werknemers van staatsbedrijven, moet zich aan strenge voorzorgsmaatregelen houden.