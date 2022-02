Hongkong compleet overweldigd door omikronuitbraak; China grijpt in

Lange rijen in Hongkong bij testlocaties. Beeld AP

Het semi-autonome Hongkong voert net als de rest van China al twee jaar een zerocovidbeleid, zij het een zachtere variant. De internationaal gerichte havenstad hanteert strenge reisrestricties en verplichte quarantaines voor contactpersonen. Maar in vergelijking met het vasteland is het terughoudender met lockdowns en houdt het meer rekening met privacy bij het opsporen van contacten. Na twee jaar staat de covidteller in Hongkong op 25.051 besmettingen en 223 doden.

Vijfde golf

Sinds begin deze maand kampt Hongkong echter met een ‘vijfde golf’, dit keer met vooral omikrongevallen. Dag na dag breekt het aantal besmettingen records, en volgens berekeningen van de Universiteit van Hongkong zou dit aantal tegen eind maart tot 28 duizend per dag kunnen stijgen. Ook vielen voor het eerst sinds september weer coviddoden: de voorbije week overleden acht Hongkongers, onder wie een 4-jarig jongetje.

Het Hongkongse gezondheidssysteem is compleet overweldigd door de nieuwe uitbraak. Tot nu toe werden in Hongkong alle covidgeïnfecteerden in een ziekenhuis of quarantainecentrum opgenomen. Door de enorme toestroom is dat niet langer mogelijk. In ziekenhuizen wordt nu prioriteit gegeven aan kinderen, ouderen en ernstig zieken. Patiënten met milde symptomen mogen hun quarantaine thuis uitzitten. Sommige patiënten klagen dat zij moeilijk toegang krijgen tot medische hulp.

Hulp vanuit China

De overheid in Beijing heeft hulp naar Hongkong gestuurd, uitdrukkelijk gericht op een strengere toepassing van het zerocovidbeleid. Zo stuurt China een miljoen tests en honderden laboranten om naar Chinees voorbeeld massatests uit te voeren, bouwmateriaal voor tijdelijke quarantainecentra, en extra personeel om de voedselbevoorrading te garanderen. Een lockdown van de hele stad wordt voorlopig uitgesloten, maar kleinere lockdowns van stadsdelen zijn wel een optie.

De ingreep van Beijing toont dat het loslaten van het zerocovidbeleid geenszins op de agenda staat. Volgens Tian Feilong, adviseur van de Chinese overheid inzake Hongkong, is de huidige uitbraak te wijten aan de invloed van ‘westerse’ ideeën over ‘leven met covid’. Beijing vreest dat ook omikron tot veel ernstig zieken en doden kan leiden. De vaccinatiegraad in Hongkong bedraagt slechts 73 procent, en onder zeventigplussers zelfs maar 53 procent. Dat wordt nu in hoog tempo opgevoerd.

Op de achtergrond van het Hongkongse covidbeleid spelen de spanningen tussen China en het Westen over de voormalige Britse kolonie mee. Na de protesten in 2019 vergrootte Beijing in 2020 zijn greep op Hongkong. Een Nationale Veiligheidswet en nieuwe kieswet schakelden de oppositie uit, ten voordele van door Beijing goedgekeurde ‘patriotten’. Volgens Tian Feilong geldt de covidaanpak als ‘een cruciale test van de efficiëntie van het Hongkongse bestuur van patriotten’.