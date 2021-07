Hongerstaking migranten in Brussel voorlopig beëindigd, regeringscrisis afgewend

Illegale migranten zijn al 61 dagen in hongerstaking in de Begijnhofkerk in Brussel. Beeld BELGA

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, reageert opgelucht. ‘Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid’, schrijft hij op Twitter. ‘Hopelijk houdt hier niemand blijvend letsel aan over.’

De hongerstaking bracht de regering deze week aan het wankelen. Mahdi weigerde de migranten een pardon toe te kennen, terwijl twee linkse coalitiepartijen dreigden om ‘binnen het uur’ uit de regering te stappen, als er een hongerstaker zou overlijden.

De kwestie drukte als een gemene likdoorn op een voet die toch al in veel te krappe schoenen was gestapt. De Belgische federale regering is met pijn en moeite tot stand gekomen, en bestaat grotendeels uit linkse Franstalige, en rechtse Vlaamse partijen. Gevreesd werd dat zij binnen de kortste keren vechtend over straat zouden rollen, maar vooralsnog leken de partijen over hun ideologische en communautaire tegenstellingen heen te kunnen stappen. Tot deze week – uitgerekend op een moment waarop België is getroffen door een ongekende watersnoodramp.

De Franstalige socialisten (Parti Socialiste) en groenen (Ecolo) stelden dat zij niet langer konden aanzien hoe de gezondheid van de hongerstakers achteruitging, zeker omdat enkelen van hen sinds vrijdag ook geen water meer dronken. De Vlaamse christendemocraat Mahdi bleef echter vasthouden aan de bestaande asielprocedures. Daarin werd hij gesteund door de liberale premier Alexander De Croo. ‘Wij houden ons aan het regeerakkoord’, stelden zij.

Uiterst gevoelig

In dat akkoord wordt inderdaad met geen woord gerept over een pardon, of over aanpassing van de regels rondom ongedocumenteerde migranten. Franstalige partijen hadden dit onderwerp tijdens de formatie wel even ter sprake gebracht, maar de Vlamingen veegden het razendsnel van tafel. Bij hen ligt het dossier uiterst gevoelig, al was het maar omdat de rechtse oppositiepartijen Vlaams Belang en N-Va bij een versoepeling van het beleid namens een groot deel van de kiezers moord en brand zouden schreeuwen.

Hongerstakers in de Begijnhofkerk in Brussel. Beeld ID/ Hatim Kaghat

Afgelopen maandag werd door de regering een speciaal gezant aangesteld, waar de migranten met hun dossier naartoe kunnen. Het idee was dat hij de migranten als een soort brugfiguur naar de bestaande procedures zou leiden. In eerste instantie leek dat niet te werken, omdat de hongerstakers eisten dat zij een collectief pardon zouden krijgen en dat de procedures werden aangepast.

Na overleg woensdag gingen de ngo’s die namens migranten optraden toch akkoord met het voorstel om alle dossiers van de hongerstakers individueel te laten doornemen, en te bekijken of zij op humanitaire of medische gronden in aanmerking komen voor papieren. Deze mogelijkheid, die in België ‘regularisatie’ heet, lijkt op de discretionaire bevoegdheid zoals wij die tot 2019 in Nederland ook kenden.

De hongerstakers eten en drinken weer. Een deel van hen zal vanaf donderdag naar zijn dossier laten kijken, anderen moeten eerst aansterken in het ziekenhuis. De actievoerders benadrukken dat de actie is ‘opgeschort’, en niet definitief beëindigd. ‘Het hangt nu verder af van de regering’, laten zij weten.