Honger bedreigt miljoenen levens in Ethiopië, Kenia en Somalië door ergste droogte in 40 jaar

Het gebrek aan grazige weiden in Wajir in het noordoosten van Kenia noopt Mahadha Ibrahim Abdi (30) ertoe een geit bij te voeren nabij haar huis. Beeld Reuters

Drie jaar op rij is het natte seizoen in de Hoorn van Afrika ontzettend tegengevallen. De broodnodige stortbuien blijven keer op keer uit, waardoor het tekort aan water en grasland steeds erger wordt. De gevolgen zijn het grootst in delen van Ethiopië, Kenia en Somalië, waar de bevolking kampt met verdorde gewassen en veel meer vee doodgaat dan normaal.

‘De oogsten zijn geruïneerd, de veestapel sterft en de honger neemt toe door de steeds terugkerende droogte’, zegt Michael Dunford, regionaal directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) in een verklaring. Volgens het WFP is ‘onmiddellijke actie’ noodzakelijk om een grote hongersnood te voorkomen, zoals in 2011 toen in Somalië 250 duizend mensen stierven aan ondervoeding. De organisatie stuurt zelf voedingsmiddelen en leent en geeft geld aan de getroffen bevolking.

Ook Unicef en andere hulporganisaties trekken aan de bel. Volgens de weersverwachting zal er de komende maanden opnieuw minder regen vallen dan normaal. De droogte zorgt nu al voor grote problemen in de gehele Hoorn van Afrika. Bovendien hebben mensen door stijgende voedselprijzen, inflatie en een tekort aan werkgelegenheid in de landbouw weinig geld te besteden, wat de voedselcrisis verergerd.

Klimaatverandering

Het WFP roept niet alleen op tot noodhulp, maar benadrukt ook dat structurele steun noodzakelijk is voor de toekomst van de gemeenschappen in de Hoorn van Afrika. Langdurige periodes van droogte dwingen gezinnen om naar andere gebieden te vluchten, wat leidt tot meer botsingen met andere gemeenschappen. Op die manier nemen de conflicten in de zeer arme regio toe.

Extreme droogte en verschroeide aarde zijn een terugkerend probleem in het oosten van Afrika. In sommige gebieden kan wel drie jaar achtereen geen druppel neerslag vallen. Door extreme droogte stierf in 2017 in een district van Somaliland zeker 80 procent van al het vee. Ook sprinkhanenplagen zorgen steeds vaker voor voedseltekorten. Experts wijzen de extreme omstandigheden steevast toe aan klimaatverandering.