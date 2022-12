Hongarije maakt onder zware politieke druk ommezwaai; EU bevriest 6 miljard aan subsidies

De Hongaarse premier Viktor Orban tijdens een online vergadering met EU-voorzitter Charles Michel Beeld ANP / EPA

De ommezwaai maakt een eind aan de maandenlang oplopende spanning tussen Boedapest en de hoofdsteden. Het is de eerste keer dat de EU subsidies tegenhoudt vanwege corruptie, fraude, vriendjespolitiek en een verrotte rechtsstaat in het ontvangende land.

Tot maandagmiddag dreigde Boedapest nieuwe financiële EU-steun voor Oekraïne (18 miljard euro) te blokkeren als de andere lidstaten zouden vasthouden aan het bevriezen van EU-geld voor Hongarije. Ook lag het dwars bij het besluit over een minimumbelasting in Europa voor multinationals. Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemde deze opstelling vorige week ‘meer dan betreurenswaardig’.

In het weekend sloegen de andere 26 landen Hongarije het veto over de steun voor Oekraïne al uit handen. De 26 zeiden dat als Boedapest deze miljardenhulp via het EU-budget zou blokkeren (vereist unanimiteit), zij de 18 miljard euro voor Kyiv met nationale garanties zouden verstrekken. Dat maakte de weg vrij naar een harde opstelling over het bevriezen van Hongaarse EU-subsidies.

De Europese Commissie adviseerde vorige maand 7,5 miljard euro aan Hongaarse EU-gelden op te houden. Volgens de Commissie heeft Boedapest met hervormingen weliswaar stappen in de goede richting gezet maar gaan die niet ver genoeg.

Lichtere sanctie

Maandagavond bij het overleg tussen de EU-ambassadeurs koos Hongarije eieren voor haar geld. Het accepteerde de bevriezing van 6,3 miljard euro aan EU-geld, minder dan de 7,5 miljard euro die de Commissie voorstelde. De lidstaten menen - in tegenstelling tot de Commissie - dat recent door Boedapest afgekondigde maatregelen een lichtere sanctie rechtvaardigen.

Ook haalde de Hongaarse ambassadeur het veto over de belasting voor multinationals van tafel. Hij bereikte daardoor dat het Hongaarse economische herstelplan door de lidstaten werd goedgekeurd. Daarmee krijgt Boedapest 5,8 miljard euro uit het speciale Europese herstelfonds. Zonder akkoord zou Hongarije 70 procent van dat herstelgeld zijn misgelopen.

Boedapest heeft het geld hard nodig: de economie draait slecht, investeerders blijven weg en de inflatie is nog veel hoger dan in de rest van Europa. Nederland onthoudt zich overigens van stemming bij de goedkeuring van het Hongaarse herstelplan. Volgens minister Kaag is de rechtsstaat in Hongarije te zwaar aangetast.

Lidstaten kunnen tot woensdag het principeakkoord van de ambassadeurs openbreken, maar de verwachting is niet dat dit gebeurt. Niemand heeft zin in een knetterende ruzie hierover op de EU-top later deze week. Wel maakte de Poolse ambassadeur een voorbehoud over de belasting voor multinationals. De kans is verder groot dat Hongarije het bevriezen van zijn EU-subsidies aanvecht bij het Europees Hof voor Justitie.