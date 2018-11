Hongarije helpt oud-premier Macedonië ontsnappen in diplomatieke auto’s

Nikola Gruevski (links) en Viktor Orban. Beeld EPA

In het volgende land dat hij doorkruiste, Montenegro, werd Gruevski volgens lokale media eveneens begeleid door auto’s met een diplomatiek nummerbord. De oud-premier reisde vervolgens via Servië naar EU-lidstaat Hongarije, waar hij deze week politiek asiel aanvroeg.

De Hongaarse premier Viktor Orbán, een politieke geestverwant van Gruevski, heeft donderdag ontkend dat zijn land hulp geboden heeft. Wel bevestigde hij dat de asielaanvraag in behandeling wordt genomen – ook al heeft Macedonië om Gruevski's uitlevering gevraagd. Volgens Interpol is er, op verzoek van dat land, ook een internationaal opsporingsbevel van kracht.

Dure privéauto

De 48-jarige Gruevski had zich begin deze week in zijn vaderland moeten melden bij een gevangenis waar hij een celstraf van twee jaar zou uitzitten. Gruevski was veroordeeld wegens de aanschaf van een dure privéauto (een Mercedes ter waarde van 600 duizend euro) op kosten van de staat. Tijdens een eerder justitieel onderzoek naar kwalijke praktijken was hem zijn paspoort ontnomen. Kennelijk is dat de reden waarom de Hongaren hem te hulp schoten met vervoer onder diplomatieke vlag.

Orbán en zijn voormalige collega Gruevski hebben zich ontpopt tot autoritaire, ultranationalistische, Rusland-gezinde leiders die fel gekant zijn tegen de komst van asielzoekers. Zelf geniet Gruevski in Hongarije een voorkeursbehandeling. Hij werd ‘om veiligheidsredenen’ ondervraagd op het hoofdkantoor van de immigratiedienst in de hoofdstad Boedapest, en niet in een grauw opvangcentrum in de periferie van het land.

George Soros

Volgens de Fidesz-partij van premier Orbán stond Gruevski in Macedonië bloot aan ‘vervolging en bedreigingen door een links bewind dat de steun geniet van George Soros’. Orbán heeft een uitgesproken hekel aan de Joods-Amerikaanse miljardair. Hij verwijt hem, zonder bewijs, de komst van vluchtelingen naar zijn land te bevorderen. Zowel Orbán als Gruevski heeft herhaaldelijk geprobeerd Soros zwart te maken.

Gruevski was van 2006 tot 2016 premier. Hij moest het veld ruimen na een afluisterschandaal. De huidige premier, Zoran Zaev, heeft Hongarije gewaarschuwd dat het ‘geen toevluchtsoord voor criminelen’ mag worden, en stelde dat het de rechtspleging in een ander land moet respecteren. Er hangen Gruevski nog enkele rechtszaken boven het hoofd, die door hemzelf bestempeld worden als een ‘politiek opzetje’. Indien Hongarije Gruevski asiel verleent, kan het rekenen op kritiek van andere EU-landen, die toch al grote moeite hebben met het repressieve bewind van Orbán.