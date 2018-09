Hongaarse premier Orbán zoekt weer confrontatie met EU met juridische actie

Hongarije zoekt opnieuw de confrontatie met de EU vanwege het besluit van het Europees Parlement om het land te straffen voor het inperken van democratische vrijheden. Premier Orbán kondigde vrijdag aan dat maandag een besluit wordt genomen over juridische stappen.

Premier Viktor Orban dinsdag in het Europees Parlement. Foto AP

Op de Hongaarse staatsradio zei de premier een ‘serieus juridisch debat’ te verwachten over de strafprocedure waarmee het Europees Parlement woensdag instemde. Met deze zogenoemde artikel 7-procedure wil het parlement Hongarije aanpakken voor het inperken van de media, de rechterlijke macht en het werk van ngo’s.

Het is nog niet duidelijk met welke juridische stappen Boedapest het besluit wil aanvechten. De kans dat het echt tot strafmaatregelen komt, is overigens klein. De Europese Commissie en de lidstaten moeten akkoord gaan met de sancties tegen Hongarije. De twee belangrijkste bondgenoten van Orbán in de EU, Polen en Tsjechië, zullen zich vrijwel zeker verzetten tegen bestraffing van Hongarije.

De streng bewaakte grens van Hongarije met Servië. Orbán ziet niets in een flinke uitbreiding van het aantal Europese grenswachten tot tienduizend man. Foto AP

Uitbreiding grenswachten

Orbán heeft ook zijn hoop gevestigd op een verschuiving van de macht in het Europees Parlement. Hij zei dat de dagen van het huidige parlement geteld zijn. De premier en zijn partij Fidesz zetten in op een flinke zetelwinst van de verschillende anti-immigratiepartijen in de EU-lidstaten. ‘Wij hopen dat er op zijn minst een flinke verschuiving zal zijn nu de anti-immigratiekrachten terreinwinst boeken’, aldus Gergely Gulyas, stafchef van de omstreden premier.

Orbán zei bovendien weinig geloof te hebben in een nieuw plan van de Europese Commissie om het aantal Europese grenswachten flink uit te breiden om zo illegale migratie te beteugelen. Commissievoorzitter Juncker wil het Europees grensagentschap snel uitbreiden tot tienduizend man. Dit komt neer op een vertienvoudiging van het al twee jaar opererende grensagentschap, het vroegere Frontex.

Bondskanselier Angela Merkel riep de lidstaten donderdag op ervoor te zorgen dat het agentschap genoeg middelen en bevoegdheden heeft om illegale migratie naar Europa aan te pakken. Het ambitieuze plan van Juncker moet zo’n twaalf miljard euro gaan kosten.

De Hongaarse premier Viktor Orbán, de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse President Emmanuel Macron bij de Europese Commissie in Brussel in februari. Orbán opende vrijdag een felle aanval op Merkel. Foto AFP

‘Huurlingen sturen’

Orbán opende de aanval op Merkel omdat de uitbreiding van het aantal grenswachten volgens hem zal neerkomen op het overdragen van de grenscontroles aan de EU.

‘Omdat Hongarije niet gedwongen kan worden om migranten toe te laten, is dus nu het plan om ons recht af te pakken om onze grenzen te beschermen’, aldus de premier. ‘Zij willen huurlingen uit Brussel sturen en dit van ons afnemen, onze Hongaarse zonen die onze grenzen beschermen. Wij moeten geen enkele illusie hebben: zij zullen de migranten gewoon toelaten.’