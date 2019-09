Hongaarse premier: Europa gaat aan ‘omvolking’ ten onder tenzij vrouwen meer kinderen baren

De Hongaarse premier Viktor Orbán spreekt donderdag een demografische conferentie in Boedapest toe. Beeld EPA

Als alles voorbij is en de witte Europeaan de strijd om zijn voortbestaan moegestreden moet opgeven, zal één man ‘het licht uitdoen’. Zo’n scenario is ‘niet moeilijk voor te stellen’. Was getekend: de Hongaarse premier Viktor Orbán. Volgens de conservatief-populistische frontman bestaan er ‘politieke krachten’ in Europa die van plan zijn de oorspronkelijke bevolking te ‘vervangen’.

Daarmee viel Orbán niet voor het eerst terug op een stokpaardje uit alt right-kringen: het idee dat de witte Europeaan door immigratie (‘omvolking’) ten onder zal gaan. De oplossing voor dat onheilspellende scenario gaf de premier ook: Hongaarse gezinnen zullen meer kinderen moeten krijgen. Onder Orbáns Fidesz-partij is de kinderbijslag al verdubbeld en het zwangerschapsverlof verruimd. Sinds 1 juli kunnen jonge gezinnen een rentevrije lening krijgen van omgerekend 31 duizend euro die ze niet hoeven terug te betalen als ze drie of meer kinderen krijgen.

László Kövér, parlementsvoorzitter en partijgenoot van Orbán, ging tijdens de tweedaagse conferentie nog een stapje verder door te suggereren dat het krijgen van kinderen ‘geen privébeslissing is maar een publieke’. In het voorheen communistische Oost-Europa doen die woorden denken aan de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu, in wiens ogen de baarmoeder het volk toebehoorde, niet de vrouw. Mensen zonder kinderen zijn ‘niet normaal’, ging Kövér verder, en ‘staan aan de kant van de dood’.

Krimp

In heel Oost-Europa is bevolkingspolitiek tot het standaardrepertoire gaan behoren. De regio vergrijst, jongeren en hoogopgeleiden vertrekken massaal naar het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, en vluchtelingen zijn niet welkom. Op de arbeidsmarkt worden de gaten gedicht met goedkope krachten uit Oekraïne en – in het geval van Polen – de Filipijnen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties liggen de tien snelst krimpende landen ter wereld allemaal in Midden- en Oost-Europa.

‘Laten we die groene onzin vergeten dat we minder mensen nodig hebben’, verklaarde Orbán. De premier zet zijn eigen beleid gretig af tegen dat van West-Europa, waar beleidsmakers in zijn ogen hun culturele doodsvonnis tekenen door de grenzen open te stellen voor asielzoekers. Tony Abbott, de ex-premier van Australië, prees Orbán op de conferentie om zijn ‘moed’ in te gaan tegen ‘politieke correctheid’.

Meer nog dan voor buurlanden is het geboortecijfer voor Orbáns kabinet uitgegroeid tot een ware obsessie. De Hongaarse bevolking is met minder dan 10 miljoen mensen een van de kleinste in de regio, en omdat de taal ook nog eens tot een aparte familie behoort, overheerst een gevoel van totale isolatie. Gemiddeld krijgen gezinnen 1,5 kind. Ter vergelijking: dat was 1,2 in 2010, toen Fidesz aan de macht kwam. Het doel is twee per gezin.

Of de doorsnee Hongaarse vrouw zich na deze week aangemoedigd zal voelen meer kinderen te baren, valt te bezien. Jaarlijks verlaten naar schatting 20 duizend jongeren het land, veelal uit onvrede over de corruptie, het autoritaire beleid en de achterblijvende salarissen. ‘Er is geen beter voorbehoedsmiddel dan Viktor Orbán en zijn regering’, smaalde Csaba Molnar, lid van het Europees Parlement voor oppositiepartij DK.