Hongaarse Europarlementariër van partij Órban weg na illegaal seksfeest met mannen

József Szájer. Beeld AP

Niet alleen was het feest illegaal – in strijd met de coronarestricties – maar eveneens niet in lijn met de scherpe stellingname van Fidesz tegen homo’s.

In zijn mail van zondag repte Szájer met geen woord over het seksfeestje. Hij gaf zijn zetel in het Europees Parlement op ‘na een periode van langdurige reflectie’. Die had hem geleerd dat het ‘dagelijkse politieke gevecht’ te zwaar was geworden. Zijn Hongaarse partijgenoten ‘betreurden’ Szájers vertrek en noemden hem ‘de bekendste en meest herkenbare Hongaar in het parlement’.

Dinsdag lekte via de Brusselse krant La Dernière Heure uit dat Szájer vrijdag was aangehouden omdat hij een niet-coronaproof homofeestje had bijgewoond. Toen de politie binnenviel – na klachten van omwonenden over lawaai –probeerde Szájer vergeefs te ontkomen via de regenpijp, waarbij hij zich verwondde. De politie trof drugs aan (xtc) in zijn tas.

Omdat de Fideszman geen identiteitsbewijs bij zich had, werd hij door de politie naar huis gebracht waar hij zijn diplomatieke paspoort toonde. Hij beriep zich vervolgens op zijn politieke onschendbaarheid.

In een nieuwe verklaring dinsdag ontkende Szájer dat de drugs van hem waren. Wel gaf hij toe een ‘huisfeest’ te hebben bezocht, en beloofde hij de boete voor het overtreden van de coronarestricties te zullen betalen.

De gebeurtenis is niet alleen pijnlijk voor Szájer maar ook voor zijn partij die zich in Hongarije (en in Brussel) fel verzet tegen gelijke behandeling van en gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes. Szájer is een van de oprichters van Fidesz en behoort tot de kring van vertrouwelingen van Orbán. Die dwarsboomt momenteel een nieuwe EU-begroting en het coronaherstelfonds omdat die miljarden euro’s gekoppeld worden aan respect voor de rechtsstaat.

Szájer zegt dat hij Orbán in die strijd volop steunt. Hij hoopt op een andere publieke baan.