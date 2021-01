Honduras zet voor (bijna) altijd een streep door legalisering abortus

Manifestanten vieren de legalisering van abortus in Argentinië eind december vorig jaar. Voor Honduras was dat juist het sein om de tegenovergestelde weg op te gaan. Beeld AP

Mario Pérez was een van die Hondurese parlementariërs die een kleine maand geleden vanuit Midden-Amerika in afgrijzen toekeek hoe aan de andere kant van Latijns-Amerika een land van 45 miljoen inwoners abortus legaliseerde. Hij zag de beelden van honderdduizenden feestende vrouwen met groene zakdoeken, die met hun vreugdetranen feministische bewegingen elders nieuwe hoop gaven: het kan. ‘Que sea ley’ was lange tijd een strijdkreet van de Argentijnse feministen: opdat het wet zal zijn.

Opdat het nooit wet zal worden, was het antwoord van Pérez. Hij diende deze maand een voorstel in dat het Hondurese abortusverbod tegen de feministische golf moet beschermen. ‘Dit is een golf die van boven komt’, zei hij in de Hondurese krant La Tribuna. ‘Het lijkt erop dat wanneer links de verkiezingen wint, dit thema snel op de parlementaire agenda wordt gezet.’

De linkse Argentijnse president Alberto Fernández sprak zich in zijn campagne in 2019 al uit voor abortus en maakte snel werk van het onderwerp toen hij in 2020 aantrad. Mede dankzij Fernández’ steun voor legalisering stemde de senaat in december voor de wet, terwijl twee jaar eerder een nipte conservatieve meerderheid de wijziging nog tegenhield.

De Hondurese parlementariër begreep wat hem te doen stond: ‘Ik geloof niet dat links hier zal winnen, maar we kunnen beter extra voorzichtig zijn om de kinderen te beschermen.’ Want daar ging het hem om: de kinderen. ‘De blijdschap in de wereld, de blijdschap in elk huis zijn de kinderen. Wij moeten voor ze zorgen en ze beschermen.’

Wijziging grondwet

Donderdag waren 85 van de 126 Hondurese parlementariërs het roerend met hem eens. Zij stemden voor wijziging van artikel 67 van de Hondurese grondwet. Voortaan schrijft de grondwet niet alleen voor dat afbreking van een zwangerschap in alle gevallen verboden is, maar ook dat alleen een meerderheid van driekwart het artikel kan aanpassen. Een onmogelijke opgave, verzuchtte oppositielid Doris Gutiérrez van de Hondurese sociaaldemocraten tegen persbureau AFP. ‘96 stemmen, dat gaat nooit lukken.’

De Verenigde Naties waarschuwden deze week nog, tevergeefs, dat de wetswijziging een ‘aanval is op fundamentele vrouwenrechten’. Volgens de VN vinden naar schatting jaarlijks tussen de 50 en 80 duizend onveilige abortussen plaats in Honduras. Het land staat op de tweede plek in Latijns-Amerika wat betreft tienerzwangerschappen, vaak zijn de jonge moeders slachtoffer van misbruik en incest.

Abortus is in de meeste landen van het overwegend katholieke Latijns-Amerika verboden, al gelden vaak uitzonderingen bij misbruik en wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Ook in El Salvador en Nicaragua, buurlanden van Honduras, geldt een totaalverbod. Dankzij de legalisering in Argentinië is het aantal mensen dat in het werelddeel vrije toegang heeft tot abortus in één klap verviervoudigd. Argentinië voegde zich bij het kleine gezelschap van Cuba, Guyana en Uruguay. Voor de tien miljoen Hondurezen is legale abortus verder weg dan ooit.