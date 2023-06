Honduras begint offensief tegen bendeleden na bloedbad in vrouwengevangenis

De militaire politie van Honduras valt het Centro Femenino de Adaptación Social binnen, een vrouwengevangenis vlak bij de hoofdstad Tegucigalpa. Daar stierven vorige week 46 vrouwen na een bendestrijd. Beeld AFP

De politie heeft video’s verspreid waarop te zien is hoe een militaire colonne op weg is naar de gevangenissen en andere gebieden in het land waar bendes de dienst uitmaken. Andere beelden laten zien hoe rijen gedetineerden voorovergebogen in hun ondergoed tegen elkaar aan zitten geplakt onder toeziend oog van de zwaarbewapende politie. Ook worden in beslag genomen wapens, explosieven en satelliettelefoons getoond.

Levend verbrand

Met het offensief komt de linkse Hondurese president Xiomara Castro haar belofte na. Ze kondigde aan met ‘drastische maatregelen’ te komen nadat vorige week 46 vrouwen stierven in wat een van de ergste gevangenistragedies van het land ooit wordt genoemd. In het Centro Femenino de Adaptación Social, een vrouwengevangenis gelegen op 25 kilometer van de hoofdstad Tegucigalpa, kwam het tot een treffen tussen vrouwelijke leden van de notoire bendes Barrio 18 en MS-13. De details zijn gruwelijk: 26 slachtoffers zijn levend verbrand, terwijl de rest bezweek aan schot- en steekwonden.

Dat het Centraal-Amerikaanse land wordt geteisterd door bendegeweld bleek ook afgelopen weekend weer toen op verschillende plekken in het land in totaal 21 doden vielen binnen 24 uur. Als reactie hierop kondigde Castro een uitgaansverbod af in de noordelijke steden Choloma en San Pedro Sula, en werden meerdere invallen en arrestaties uitgevoerd.

Grondrechten opgeschort

Castro, die in januari vorig jaar als eerste vrouwelijke president van Honduras ooit werd verkozen, is al sinds november bezig met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In die maand riep ze de noodtoestand uit waarin het land sindsdien verkeert. Ook droeg ze de politie op om de orde te herstellen in openbare ruimten ‘die worden aangevallen en gecontroleerd door de georganiseerde misdaad en haar bendes’.

De noodtoestand houdt ook in dat bepaalde grondrechten tijdelijk worden opgeschort, iets wat de Hondurese president op felle kritiek van mensenrechtenorganisaties is komen te staan. ‘De valse tegenstelling tussen veiligheid en rechten heeft een zware tol geëist in de regio’, twitterde Erika Guevara Rosas, directeur Noord- en Zuid-Amerika van Amnesty International.

Het beleid van Castro toont sterke overeenkomsten met dat van haar El Salvadoraanse evenknie Nayib Bukele Ortez, dat ongetwijfeld als inspiratiebron dient. Meer dan een jaar geleden kondigde deze populaire president in het kader van zijn doortastende ‘oorlog tegen bendes’ een noodtoestand af die tot op de dag van vandaag van kracht is. Sindsdien is een megagevangenis voor 40 duizend gedetineerden gebouwd en zijn minstens 68 duizend mensen vastgezet. Burgerrechtenorganisaties zijn kritisch; volgens hen verliepen de arrestaties in veel gevallen zonder eerlijk proces en werden mensen opgepakt op grond van uiterlijk, leeftijd of sociaal-economische status.