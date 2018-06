Honderden vogels besmeurd na olielek in Rotterdamse haven

Een lekke bulktanker heeft dit weekeinde een groot deel van het Rotterdamse havengebied vervuild. Met man en macht proberen mensen van dierenwelzijnsorganisaties de honderden met stookolie besmeurde vogels te reinigen. De autoriteiten verwachten nog dagen tot weken bezig te zijn om de troep op te ruimen.

Het Noorse schip Bow Jubail, dat olie en chemicaliën vervoert, raakte zaterdagmiddag in botsing met een aanlegsteiger in de Derde Petroleumhaven in het Rotterdamse Botlekgebied. Daarbij ontstond een gat in de spiegel van het schip, waar naar schatting 200 ton stookolie uitstroomde. De hulpdiensten probeerden de brandstof met behulp van olieschermen binnen de haven te houden, maar kon niet voorkomen dat de vervuiling zich toch verder in het Rotterdamse havengebied verspreidde.

Op de wind en het getijde werd er in de loop van zondag olie aangetroffen in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. Tegen het einde van de middag lag de viezigheid in een gebied tussen Hoek van Holland en Spijkenisserbrug. Op sommige plekken gaat het om een dunne film op het water, elders drijft een dikke zwarte pasta.

De dierenambulance en veel vrijwilligers proberen honderden met olie besmeurde zwanen in de Rotterdamse haven te redden. 'Het is echt een ramp', zegt een medewerker van de dierenambulance zondag. De dierenambulance haalt de dieren uit het water bij Maassluis en Rozenburg. Een pendeldienst van ambulances brengt de zwanen naar Vogelklas Karel Schot in Rotterdam voor de nodige schoonmaak. Foto Arie Kievit.

Een gespecialiseerd opruimbedrijf is sinds zaterdag non-stop bezig de olie uit het water te halen. Maar het kan nog dagen duren voordat alles is opgeruimd, denkt een woordvoerder van veiligheidsregio Rijnmond. Het grootste deel van de commerciële scheepvaart kon het hele weekeinde doorgang vinden. Sommige jachthavens werden afgesloten.

Intussen zijn honderden zwanen, meeuwen en aalscholvers besmeurd geraakt met de brandstof. Tientallen medewerkers en vrijwilligers van de dierenambulance en andere dierenwelzijnsorganisaties waren zondag in de weer om de dieren te vangen. Met hulp van de brandweer en Rijkswaterstaat wisten zij met lasso’s aan lange stokken vooral veel zwartgevlekte zwanen uit het water vissen. De dieren werden overgebracht naar een vogelopvangcentrum.

De havenpolitie gaat vooralsnog uit van een ongeluk en heeft geen aanhoudingen verricht. Maar een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam stelt tegenover persbureau ANP dat het Noorse bedrijf Odfjell (eigenaar van de Bow Jubail) een flinke schadevergoeding kan verwachten. ‘Hoe die claim er precies zal uitzien is van latere zorg. Het opruimen van de olie en het schoonmaken van de vogels zijn nu de eerste prioriteit.’