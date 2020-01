Honderden varkensboeren kunnen niet wachten om te stoppen

Varkens lopen buiten bij een varkenshouderij. Beeld ANP

Dit bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het licht van de boerenprotesten is het enthousiasme opvallend, omdat boeren in het hele land zich de afgelopen maanden hebben verzet tegen de aangekondigde uitkoopregeling vanwege het stikstofoverschot.

De varkensregeling tegen stankoverlast staat daar los van. Die stond al in het regeerakkoord, maar werd verhoogd tot 180 miljoen euro met gelden uit het Klimaatakkoord. Landbouwminister Carola Schouten verwachtte dat daarmee 7- tot 10 procent van de ruim 12 miljoen varkens in Nederland zou verdwijnen. Haar ministerie kan nog niet zeggen hoe boeren geselecteerd worden. Evenmin of er wordt overwogen meer geld uit te trekken, bijvoorbeeld vanwege de positieve effecten op de stikstofuitstoot

Coalitiepartij D66 wil dit wel. De partij zette vorig jaar de stikstofdiscussie op scherp door te pleiten voor een halvering van het aantal kippen en varkens in Nederland. Dit zou moeten gebeuren op basis van vrijwilligheid en door het betalen van een eerlijke prijs. Coalitiegenoot CDA, die doorgaans opkomt voor boeren, heeft zich meermalen verzet tegen inkrimping van de veestapel.

Geen opvolger

De saneringsregeling om geuroverlast te verminderen is gericht op de meest veedichte gebieden in Oost- en Zuid-Nederland. Daar zijn van oudsher op de voor akkerbouw ongeschikte arme grond veel varkenshouders gevestigd. In Gelderland, Brabant en Limburg wordt 84 procent van alle varkens in Nederland gehouden.

Deelnemers aan de uitkoopsubsidie krijgen per varken een marktconforme vergoeding voor hun dierrechten en een bedrag ter hoogte van de vervangingswaarde van hun stallen. De rekenmethodes hiervoor zijn al vastgesteld, waardoor onderhandelen met het Rijk niet mogelijk is.

Dat veel varkensboeren toch oren hebben naar een stopvergoeding, komt ook weer niet helemaal als een verrassing. De duurzaamheidseisen voor hun stallen werden steeds strenger, hun schulden bij de bank liepen de afgelopen jaren op en de bedrijfsresultaten fluctueren per jaar. Maar misschien wel het belangrijkste: ruim de helft van de varkenshouders met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft nog geen opvolger klaarstaan.