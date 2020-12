Honderden pakketophaalpunten vanaf zondag gesloten

Een PostNL-punt in een Primera tijdens eerste dag van de lockdown. Beeld Marcel van den Bergh

De winkels mochten na de verscherping van de coronamaatregelen geen producten meer verkopen, maar konden wel openblijven als pakketophaalpunt. Dat had iets kroms: klanten konden wel sigaretten, kranten en wenskaarten kopen in de supermarkt, maar niet aan het loket bij de Primera of Bruna.

De afgelopen dagen stonden om die reden bol van ‘discussies en woordenwisselingen’ in de Audax-winkels, zegt een woordvoerder. Daarnaast is het ‘economisch niet te doen’ om open te blijven. Primera sluit vanaf zondag de deuren, Audax doet dat vanaf maandag.

Audax zag een ‘verantwoordelijkheid naar de klant’ om nu open te blijven, zodat klanten ondanks de sluiting van veel winkels toch aan (kerst)producten konden komen. Maar de kosten wogen disproportioneel zwaar op tegen de baten. ‘We hebben het geprobeerd, maar het is absoluut onwerkbaar en niet rendabel’, aldus de woordvoerder. ‘We kunnen beter onze energie steken in zaken als bezorgen.’

Volledige sluiting ‘is wat niemand wil’, zegt Remie van Klinken, manager winkels bij Primera in een persbericht. Maar ‘winkeliers willen hun klanten niet teleurstellen, maar precies dát gebeurt door de beperkte openstelling’. Het bedrijf stelt dat ‘acht op de tien klanten’ doorverwezen moest worden naar andere winkels.

Binnen Audax sluiten in ieder geval de vijftig eigen filialen. Waarschijnlijk volgen veel van de 350 zelfstandige winkels onder de vlag van een Audax-naam, de zogeheten ‘franchiseondernemers’. Die mogen zelf beslissen of zij sluiten: theoretisch is het mogelijk dat ergens een Bruna open blijft. Maar volgens de woordvoerder lopen veel verwante ondernemers ‘tegen precies dezelfde problemen aan en gaan zij maandag ook dicht’.

Primera bestaat enkel uit zelfstandig ondernemers. De meerderheid van de 520 winkels kiest voor sluiting, stelt het bedrijf, ‘een klein deel’ blijft open.

Volgens Audax is de keuze niet gemaakt om de overheid onder druk te zetten. ‘We hebben een brandbrief gestuurd naar Den Haag, want wij vinden dat kranten en tijdschriften ook op een bepaalde manier in de basisbehoeften voorzien. Maar we snappen dat er keuzes moeten worden gemaakt.’