Honderden nieuwe Defensie-trucks (‘het werkpaard van de krijgsmacht’) te hoog voor openbare weg

De Gryphus-vrachtwagen. Beeld Ministerie van Defensie

De Gryphus-vrachtwagen van fabrikant Scania, door Defensie omschreven als ‘het nieuwe werkpaard van de krijgsmacht’, vervangt de komende jaren het huidige DAF-materieel. De trucks kunnen met verschillende opleggers – van personeelcabines tot brandstoftanks – worden uitgerust. In combinatie met een zogenoemde ISO-standaard 8-voet container, een standaardmaat voor zeecontainers, is de Gryphus net iets hoger dan 4 meter, de maximumhoogte die de Wegenverkeerswet stelt aan voertuigen op de Nederlandse openbare weg.

De eerste trucks die nu zijn geleverd, kunnen daarom in combinatie met deze container voorlopig niet de weg op. In totaal heeft Defensie ruim 2.800 vrachtwagens besteld. Het leeuwendeel is bedoeld voor de landmacht. Ruim 1.600 wagens moeten worden uitgerust met de container, waarmee nu de maximumhoogte blijkt te worden overschreden. De vervanging maakt deel uit van het Programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen van ruim 1,6 miljard euro.

Ontheffing

Het ministerie gaat ontheffing vragen voor de vrachtwagens met container, schrijft demissionair defensieminister Ank Bijleveld donderdag aan de Tweede Kamer. Als onder meer de Rijksdienst voor Wegverkeer groen licht geeft, zou de combinatie zo toch ‘voor bepaalde tijd en specifieke routes’ de weg op mogen. ‘We onderzoeken in hoeverre dit effect heeft op de dagelijkse transportbewegingen en de opleidings- en trainingsprogramma’s van Defensie’, aldus de minister. In juli meldde het ministerie nog aan de Kamer dat alle Scania’s op de openbare weg zouden mogen rijden.

Defensie heeft ook de leverancier van de vrachtwagens op de hoogte gesteld. Als uit nieuwe metingen wederom blijkt dat de vrachtwagen en combinatie samen hoger dan 4 meter zijn, zal de leverancier met een oplossing komen.

In mei bleken de vrachtwagens ook al te groot om in de garages van de kazerne in Oirschot geparkeerd te worden. Volgens Omroep Brabant pasten de wagens niet eens in de parkeervakken voor de kazerne.

Doorwaadvermogen

Het Gryphus-model staat hoger op de wielen dan de tot nu toe ingezette DAF-vrachtwagens, waardoor de inzittenden beter beschermd zijn tegen bijvoorbeeld bermbommen. Ook kan het voertuig daardoor beter op moeilijk bereikbaar terrein worden ingezet, aldus Defensie.

Eerder deze week erkende minister Bijleveld in antwoord op Kamervragen van Caroline van der Plas (BBB) dat de meeste van de nieuwe Gryphus-trucks wellicht minder geschikt zijn om te worden ingezet bij bijvoorbeeld de watersnood in Limburg van afgelopen zomer. Zo’n 115 voertuigen kunnen door 150 centimeter water heen rijden. De overige 2.685 hebben een ‘doorwaadvermogen’ van 75 centimeter.