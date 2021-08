Honderden nieuwe bosbranden uitgebroken in Turkije en Griekenland

Ook de Turkse kustplaats Bodrum wordt door de aanhoudende geteisterd door natuurbranden. ‘Luister alsjeblieft naar ons, we hebben dringend hulp nodig.’ Beeld AP

De slachtoffers vielen in Turkije, waar sinds 28 juli extreme bosbranden grote delen van de Middellandse Zeekust in as hebben gelegd. Het gaat om meer dan tweehonderd branden, voornamelijk in het zuiden en westen van het land. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder hen ook veel toeristen die met boten in veiligheid werden gebracht.

Op tientallen plaatsen zijn de branden nog niet onder controle. Door de harde wind en een gebrek aan helikopters en blusvliegtuigen kon het vuur zich gemakkelijk verspreiden. Donderdag heeft de Turkse kustwacht honderden burgers geëvacueerd die in de buurt wonen van een brandende elektriciteitscentrale in de zuidwestelijke provincie Muğla.

Onder de hashtags #pray for Turkey en #Türkiye yaniyor (Turkije staat in brand) worden foto’s en video’s van de ramp gedeeld op sociale media. De beelden laten zien hoe het vuur Turkse dorpen en badplaatsen dreigt op te slokken, terwijl gewone burgers met emmers water of scheppen zand proberen de vlammen te bestrijden.

Kritiek

Veel Turken zijn woedend op president Erdogan, omdat hij weinig zou doen om de branden te bestrijden. Volgens hen kijken de autoriteiten slechts toe hoe de lokale bevolking de strijd met het vuur aangaat. Erdogan erkende vorige week dat de overheid niet beschikt over blusvliegtuigen, maar bleef stellig beweren dat de situatie ‘onder controle’ was.

Burgemeesters in de getroffen gebieden zeiden de autoriteiten niet te kunnen bereiken en vroegen op sociale media wanhopig om hulp. ‘We smeken jullie: laat de staat zijn verantwoordelijkheid nemen en de mensen voor dit lijden behoeden’, zei de burgemeester van Milas in een video. In een vergelijkbare video vroeg de burgemeester van Bodrum de overheid om buitenlandse hulp aan te nemen. ‘Luister alsjeblieft naar ons, we hebben dringend hulp nodig.’

De Turkse bevolking vraagt ook zelf via Twitter om internationale hulp. Een bericht met de titel ‘Help Turkey’ ging veel rond. Presidentieel woordvoerder Fahrettin Altun veroordeelde de campagne en twitterde dat hulp niet nodig was: ‘Ons Turkije is sterk.’ Volgens de openbaar aanklager, die een onderzoek heeft ingesteld naar de berichten, proberen sommige socialemedia-accounts ‘paniek, angst en ongerustheid’ te creëren en de Turkse overheid te vernederen.

Uiteindelijk gaven de autoriteiten toe. Tot nog toe zijn blusvliegtuigen en helikopters uit Azerbeidzjan, Iran, Rusland, Kroatië, Spanje en Oekraïne te hulp geschoten. Langzaamaan begint duidelijk te worden hoe groot de verwoesting is. Minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zei donderdag op een persconferentie dat meer dan duizend gezinnen hun huis hebben verloren. Volgens het Europese Bosbranden Informatie Systeem is dit jaar al bijna 160 duizend hectare bos verbrand, vier keer zoveel als gemiddeld in een jaar.

In de Turkse zuidwestelijke provincie Muğla zijn natuurgebieden verschroeid door de bosbranden. Beeld AFP

Griekenland

In Griekenland bedreigen bosbranden de hoofdstad Athene. Vrijdagochtend zijn honderden mensen geëvacueerd. Volgens Griekse media was dat op 20 kilometer van het centrum. Het vuur heeft al tientallen huizen verzwolgen in dorpen en buitenwijken aan de noordzijde van de stad. De situatie leek donderdag onder controle, maar een westenwind wakkerde de vlammen later opnieuw aan. De hulpdiensten zijn van deur tot deur gegaan om iedereen te waarschuwen.

De temperaturen tijdens hittegolf, de ergste in Griekenland sinds 1987 liepen deze week op naar 45 graden. Volgens de autoriteiten zijn donderdag zeker 86 nieuwe branden uitgebroken in de kurkdroge natuur, bovenop de honderd branden die het land al teisterden. De regering besloot donderdag de inzet van het leger te vergroten in een verwoede poging de branden onder controle te krijgen.

Op de Peloponnesos verdedigt de brandweer met man en macht het antieke Olympia, de plaats op het schiereiland waar in 776 voor Christus de eerste Olympische Spelen werden gehouden. De lokale autoriteiten hebben greppels laten graven rond de archeologische overblijfselen om het vuur op afstand te houden. Ook zijn 52 brandweerwagens, vier helikopters en twee blusvliegtuigen ingezet.

Minister Michalis Chrysochoidis van civiele bescherming bedankte donderdag de ‘dappere’ brandweerlieden voor hun inzet om het Unesco-werelderfgoed te beschermen. ‘De omstandigheden zijn uitzonderlijk en moeilijk, maar we zullen de strijd de hele dag volhouden’, zei hij op de staatsomroep.

Ook Italië en Albanië kampen met natuurbranden die moeilijk te controleren zijn. Na maanden van droogte duurt de extreme hittegolf waaronder Zuidoost-Europa zucht al tien dagen.