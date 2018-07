Honderden lopers nog vast op vulkaan Lombok

Volgens de autoriteiten wordt met man en macht gewerkt om iedereen zo snel mogelijk van de berg te krijgen. Naar schatting 850 zogenoemde hikers waren op het moment van de beving op de vulkaan. Inmiddels zijn er zo'n 250 mensen geëvacueerd.

Het merendeel van de wandelaars, ongeveer 600 mensen, bestaat uit buitenlandse toeristen. Het is niet bekend of er Nederlanders zijn gestrand.

Het dodental door de aardbeving op het Indonesische eiland is opgelopen naar veertien. Ook raakten ruim 160 mensen gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. Lombok, op enkele tientallen kilometers afstand van Bali, is een populaire bestemming voor toeristen, onder wie bergbeklimmers.

Foto Volkskrant

Reddingsoperaties

De beving had een kracht van 6.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op slechts zeven kilometer diepte, op een afstand van zo’n vijftig kilometer van de stad Mataram. President Joko Widodo bevond zich zondag op het eiland Sumbawa waar de schok ook werd gevoeld. Hij liet weten maandag Lombok te zullen bezoeken en zich te laten informeren over reddingsoperaties. De kans is groot dat er nog slachtoffers onder het puin liggen.

Indonesië is gevoelig voor aardbevingen gezien zijn ligging in de zogeheten ‘Ring van Vuur’, een gebied met vulkanen en breuklijnen langs de Stille Oceaan. Indonesië was een van de zwaarst getroffen landen tijdens de tsunami van 2004, veroorzaakt door een zeer krachtige zeebeving van 9.1. Die kostte in totaal aan 230 duizend mensen het leven.